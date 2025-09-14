Leading Swiss Agencies: Jubiläum feiern, neue Köpfe wählen und gemeinsam in die Zukunft blicken

Leading Swiss Agencies

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Am 25. Juni 2025 versammelten sich die führenden Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Kommunikationsbranche im stilvollen Ambiente des «Razzia» in Zürich. Der Anlass: die Mitgliederversammlung von LEADING SWISS AGENCIES (LSA) – und ein ganz besonderer Grund zum Feiern: 90 Jahre LSA. Seit 1935 steht LSA für Qualität, Innovation und Verantwortung in der Schweizer Kommunikationslandschaft. Das 90-jährige Bestehen war nicht nur ein Moment des feierlichen Rückblicks, sondern auch ein Anlass, um den Blick in die Zukunft zu richten. Ein bedeutender Schritt: die Wahl von drei neuen Vorstandsmitgliedern. Mit Claudia Ziltener (thjnk Zürich), Daniel Jörg (Team Farner) und Pascal Winkler (Publicis Groupe Switzerland) gewinnt der Vorstand frische Impulse und ausgewiesene Expertise aus unterschiedlichsten Agenturfeldern.

Der Abend war geprägt von inspirierenden Gesprächen, wertvollen Begegnungen und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Die Bildergalerie zum Event zeigt emotionale Höhepunkte und veranschaulicht eindrücklich, wie lebendig und vernetzt die Schweizer Agenturwelt ist.



Erster digitaler Jahresbericht

Zum Jubiläum schlägt LSA auch digital ein neues Kapitel auf: Der erste digitale Geschäftsbericht des Verbandes ist live. Neben Zahlen, Fakten und Highlights aus dem vergangenen Jahr bietet der Bericht vertiefte Einblicke in die strategische Ausrichtung, aktuelle Branchenentwicklungen und das Engagement von LSA für Qualität und Nachhaltigkeit in der Kommunikation.



