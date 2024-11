Ausgabe 11/2024: Mediale Bühne für Unternehmen im NEP-Studio

Ausgabe 11/2024

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Text und Bilder: FRZ, Elinda Fetahaj

Die NEP Switzerland AG in Volketswil – Official Partner der FRZ – ist Teil der weltweit tätigen NEP Group mit gegen 4000 Mitarbeitenden. Sie ist bekannt als unsichtbarer Akteur hinter vielen grossen Sport- und Eventproduktionen, darunter die VAR-Technologie (Video Assistant Referee) für die Swiss Football League. NEP bietet modernste Lösungen in den Bereichen Live-Events, Sport, Entertainment und Corporate Productions und ist insbesondere für ihre zentralisierten und ferngesteuerten Produktionen bekannt.

Vom Broadcast Center in Volketswil aus steuert NEP komplexe Live-Produktionen – effizient, kostensparend und nachhaltig. Dank modernster IP-Technologie werden weniger Personal und LKWs vor Ort benötigt, was den CO₂-Fussabdruck erheblich reduziert und maximale Flexibilität bietet. Damit gestaltet NEP die Zukunft des Live-Broadcastings.

Moderiert von Sylwina Spiess

Sylwina Spiess von der Ringier AG moderierte bereits zum dritten Mal souverän die verschiedenen Interviews und Panels. Die Projektleitung und die externe Regie lagen in den Händen von Peter Arnold, Head Communications & Partnerships der FRZ.

Zehn Unternehmen dabei

Zehn Unternehmen nutzten das Angebot von FRZ und NEP. Zu den prominenten Gästen zählte Andreas Breschan, Geschäftsführer der Hörmann Schweiz AG, der Einblicke in die aktuelle SRF-Kampagne «Sicherheit fürs ganze Leben» gewährte und sich zum Thema Leadership äusserte. Jan Schibli, Verwaltungsratspräsident der EHC Kloten AG, FRZ-Vizepräsident und Inhaber der Schibli-Gruppe, erläuterte die Ziele des EHC Kloten und dessen Rolle in der Nachwuchsförderung. Daniel Neumann, CEO von Global Sana AG, teilte seine Visionen im Bereich der Versicherungs- und Allfinanzberatung. Daniel Sinn und Caspar Lösche von Stämpfli Kommunikation diskutierten die Neuausrichtung ihres 200-jährigen Unternehmens.

Panel über ICT-Trends

Ein Panel zu ICT-Trends mit Wolfgang Klein (Klein Computer System AG), Martin Casaulta (Hewlett Packard Enterprise HPE Schweiz) und Daniel Esslinger (HP Schweiz) beleuchtete die digitale Transformation in Unternehmen. Erich Scheibli von Swica und Rolf Bona von SmartLife Care AG sprachen über Innovationen im Gesundheitsbereich. Thorsten Haeser, Chief Business Officer von Sunrise, erläuterte die neuesten Entwicklungen des Telekommunikationskonzerns. Patrick Coenen, CTO der NEP Switzerland AG, präsentierte die technologische Infrastruktur von NEP in der modernen TV-Produktion. Die Veranstaltung unterstrich die Expertise der NEP Switzerland AG in der TV- und Videoproduktion und zeigte, warum die NEP Group weltweit führend in der Branche ist.