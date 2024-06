Ausgabe 06/2024: Medienpartnerschaften als Schlüssel zum Erfolg

Ausgabe 06/2024

«St. Moritz hat das Potenzial»

«St. Moritz hat das Potenzial, noch relevanter zu werden»

St. Moritz zählt zu den berühmtesten Touristendestinationen der Welt.

St. Moritz zählt zu den berühmtesten Touristendestinationen der Welt. Wie hält man eine solche Marke fit und wie kommuniziert man mit der nächsten Generation? Marijana Jakic ist seit September vergangenen Jahres CEO St. Moritz Tourismus AG. Seit 2017 ist sie bei Engadin Tourismus. Als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortete sie den Bereich Brand St. Moritz mit neun Mitarbeitenden. Zuvor war Jakic über 20 Jahre im Finanzsektor bei GAM / Swiss & Global Asset Management sowie Julius Bär in diversen Funktionen tätig – zuletzt als Head of Brand bei GAM Investment Management in London.