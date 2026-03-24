01/02 2026: Orientierung in der Kommunikationsbranche

01/02 2026

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Orientierung für Auftraggebende

Die Suche nach der passenden Agentur ist anspruchsvoller geworden. Disziplinen überschneiden sich, Spezialisierungen nehmen zu, und Kommunikationsaufgaben werden komplexer. Umso wichtiger ist eine Plattform, die strukturiert durch diesen Entscheidungsprozess führt. Die neue LSA-Website bietet genau diese Orientierung. Eine zentrale Rolle spielt die übersichtliche Agenturübersicht. Auftraggebende können gezielt nach Kompetenzen, Inhaberstruktur, Zertifikaten oder Mitgliedschaften filtern. So entsteht innert kurzer Zeit eine Auswahl passender Agenturen – inklusive direktem Kontakt und vertiefenden Profilinformationen. Die Agenturprofile geben Einblick in Arbeitsweise, Spezialisierungen und Haltung der jeweiligen Mitglieder und erleichtern eine fundierte Vorauswahl.

Ergänzend dazu finden sich praxisnahe Hilfsmittel für die Agenturevaluation. Verschiedene Evaluationsverfahren werden verständlich erläutert, ebenso typische Fragestellungen im Auswahlprozess. Briefingvorlagen und Checklisten stehen als konkrete Unterstützung zur Verfügung. Diese Dokumente helfen, Erwartungen klar zu formulieren und Vergleichbarkeit zu schaffen – ein entscheidender Faktor für faire und effiziente Auswahlprozesse.

Viele dieser Inhalte sind gebündelt im Bereich «Dokumente und Downloads» zugänglich. Dort finden sich zudem weiterführende Publikationen, Podcasts und Live-Talks zu Branchenthemen. Die klare Struktur der Website sorgt dafür, dass diese Ressourcen ohne Umwege auffindbar sind. Gerade in zeitkritischen Projektsituationen ist diese Übersichtlichkeit ein echter Mehrwert.



Mehrwert für Talente und Agenturmitarbeitende

Neben dem Angebot für Auftraggebende wurde auch der Bereich für Fachkräfte und Nachwuchstalente deutlich ausgebaut. Das überarbeitete Stellenportal ermöglicht einen einfachen Zugang zu offenen Positionen bei LSA-Mitgliedsagenturen. Interessierte erhalten damit einen direkten Einblick in die Vielfalt der Schweizer Agenturlandschaft und die unterschiedlichen Karrierewege innerhalb der Branche.

Für Mitarbeitende aus LSA-Agenturen sind zudem Veranstaltungen, Weiterbildungsangebote und Partnerschaften neu strukturiert dargestellt. Branchenevents, Fachseminare oder Austauschformate sind gebündelt auffindbar und fördern den Wissenstransfer innerhalb des Netzwerks. So wird die Website auch zur zentralen Anlaufstelle für berufliche Entwicklung.

Ein weiterer Bereich widmet sich den Projekten und Engagements des Verbands. Unter «Über uns» werden LSA-Projekte sowie LSA-Engagements vorgestellt, die der gesamten Kommunikationsbranche zugutekommen – von Nachwuchsförderung bis zu Qualitätsstandards. Diese Einblicke zeigen, wie sich der LSA über die Mitgliedschaft hinaus für nachhaltige Rahmenbedingungen in der Branche einsetzt.

Die neue Website folgt einem klaren Prinzip: Wer schnell die richtigen Informationen findet, kann bessere Entscheidungen treffen. Ob Agentursuche, Karriereplanung oder Branchenwissen – die Inhalte sind thematisch gebündelt, verständlich aufbereitet und intuitiv zugänglich.





Audrey Arnold, Geschäftsführerin von LEADING SWISS AGENCIES,

über Hintergründe und Ziele der neuen Website:

Aus welchem Grund benötigte der LSA eine neue Website?

Die bisherige Website entsprach funktional und gestalterisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Mit dem Relaunch ging es darum, die digitale Präsenz des Verbands zu schärfen und die Inhalte zeitgemäss aufzubereiten. Gleichzeitig sollte die Website die strategische Weiterentwicklung des LSA widerspiegeln und den Anspruch unterstreichen, als relevanter Ansprechpartner für die gesamte Branche aufzutreten. Die neue Website steht damit sinnbildlich für den Verband selbst: modern, fokussiert und am Puls der Zeit.



Was ist neu an der Website?

Neu ist vor allem die konsequente Ausrichtung auf unterschiedliche Zielgruppen. Die Website ist modular aufgebaut und führt Nutzerinnen und Nutzer je nach Interesse schnell zu den für sie relevanten Themen. Zudem wurden bestehende Inhalte überarbeitet, ergänzt und in einen klaren inhaltlichen Kontext gesetzt, wodurch der Gesamtauftritt deutlich fokussierter wirkt.



Welche Rolle spielt die Website für Auftraggebende?

Für Auftraggebende ist die Website ein Einstiegspunkt, um sich fundiert mit dem Agenturmarkt auseinanderzusetzen. Sie bietet eine sachliche Grundlage, um sich zu orientieren, Zusammenhänge zu verstehen und den eigenen Auswahlprozess vorzubereiten. Damit unterstützt die Website nicht nur bei der Suche, sondern auch bei der Qualität der Entscheidungsfindung.



Was finden Mitglieder und Brancheninteressierte auf der Website?

Die Website bildet das gesamte Verbandsleben digital ab. Mitglieder und Interessierte erhalten Einblicke in Aktivitäten, Initiativen und laufende Themen des LSA. Gleichzeitig wird sichtbar, wie vielfältig die Schweizer Agenturlandschaft ist und welche fachlichen, beruflichen und inhaltlichen Perspektiven sie bietet.



Was erhoffen Sie sich von derneuen Website?

Ich wünsche mir, dass die Website als aktiver Treffpunkt wahrgenommen wird – nicht nur als Informationsquelle. Sie soll Vernetzung erleichtern, Transparenz schaffen und den Dialog innerhalb der Branche fördern. Langfristig trägt sie dazu bei, den LSA als Qualitätslabel klar zu positionieren und seine Rolle als verlässliche Stimme der Kommunikationsbranche weiter zu stärken



