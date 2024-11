Ausgabe 11/2024: Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2024: Der Sieger heisst Sika

Ausgabe 11/2024

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Text und Bilder: Barbara Müller

Die Preisträger konnten ihre Zertifikate am Donnerstagabend, 26. September, im SIX Convention Point in Zürich von Jurypräsident Hans-Peter Nehmer entgegennehmen. Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating wird jährlich vom HarbourClub – Chief Communications Officers – durchgeführt. Am Anlass nahmen rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Im Schweizer Geschäftsberichte-Rating werden die Geschäftsberichte aller kotierten Unternehmen, die im SPI vertreten sind, aufgenommen. Die Liste wird mit den Unternehmen der 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt. 235 Unternehmen wurden 2024 bewertet. Mit der diesjährigen Durchführung des Geschäftsberichte-Ratings erfährt der Prozess eine Anpassung: Aus bisher drei Jurys werden zwei. Die Endjury, die bisher die zwölf besten Berichte begutachtete, entfällt. Damit erhalten die Jurys Value Reporting und Design mehr Gewicht bei Nominierung und Prämierung. Die Jury Value Reporting des Instituts für Banking und Finance der Universität Zürich steht unter der Leitung von Prof. Alexander F. Wagner, die Jury Design unter dem Patronat der ZHdK und der Leitung von Jiri Chmelik Noir Associates. Aus der Addition der Ratings dieser beiden Jurys werden die Gesamtsieger bestimmt.

Eine weitere Neuerung betrifft den Preis «Aufsteiger des Jahres». Er wird ersetzt durch den Award «Special Mention» in den Kategorien Design und Value Reporting. Mit dem neuen Preis werden innovative Berichte gewürdigt, die herausragende und kreative Akzente setzen. Jurypräsident Hans-Peter Nehmer: «Mit den bewerteten Unternehmen eint uns die Ambition im Geschäftsberichte-Rating, nicht nur gut zu bleiben, sondern immer besser zu werden.»

Alle Detailresultate, die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre und eine Sonderpublikation zum 2023er-Jahrgang der Geschäftsberichte sind auf der Plattform www.gbrating.ch zu finden.

Gesamtsieger Geschäftsberichte

Platz 1: Sika

Platz 2: Geberit

Platz 3: VPB Vaduz

Kategorie Design

Platz 1: Hiag

Platz 2: Avolta

Platz 3: ZKB

Kategorie Value Reporting

Platz 1: Novartis

Platz 2: SGS

Platz 3: Clariant

Awards Special Mention

Design: Also

Value Reporting: BeKB

Kategorie Text

Raiffeisen Schweiz

HarbourClub-Symposium 2024

Das diesjährige HarbourClub-Symposium findet am 13. November 2024 bei Zühlke in Schlieren statt unter dem Titel: The Human Factor. Es erwarten Sie spannende Keynote-Speakers wie der bekannte Philosophieprofessor Konrad Liessmann («Was ist der Mensch»), die Sensorikerin Annette Bongarz zu «Genussmomenten» sowie Lisa Falco und Christian Moser zur Verantwortung im Umgang mit AI. Dazu wie gewohnt Praxisbeispiele aus Schweizer Unternehmen in den Breakouts und wiederum ein mitreissender Überraschungsgast.

Das ganze Programm und Anmeldemöglichkeit unter www.harbourclub.ch