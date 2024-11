Ausgabe 10/2024: «Taylor Swift steht für exzellentes Marketing»

Ausgabe 10/2024

Starke lokale Verankerung und persönliche Nähe

Raiffeisen ist die führende Schweizer Retailbank und die zweite Kraft im Schweizer Bankenmarkt. Zur Raiffeisen Gruppe gehören 218 rechtlich eigenständige und genossenschaftlich organisierte Raiffeisenbanken, die in der ganzen Schweiz an 779 Standorten präsent sind. Damit hat Raiffeisen das dichteste Bankstellennetz in der Schweiz und beschäftigt über 12 000 Mitarbeitende. Raiffeisen Schweiz führt die gesamte Raiffeisen Gruppe strategisch und schafft Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit der Raiffeisenbanken. Heute sprechen wir mit Sandra Bürkle, CMO von Raiffeisen Schweiz.