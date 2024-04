Der UBS Kids Cup schreibt seit seiner Lancierung im Jahr 2011 eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Die erfolgreichste Jugendsport-Förderinitiative der Schweiz, bestehend aus einem Dreikampf mit 60-m-Sprint, Weitsprung und Ballwurf, fördert bei Kindern zwischen 7 und 15 Jahren die für alle Sportarten elementaren Grundbewegungsformen. Über lokale Wettkämpfe qualifizieren sich die Kids für den Schweizer Final im Stadion Letzigrund, der jeweils im Nachgang zum legendären Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich stattfindet und den kleinen Stars eine grosse Bühne bietet.

Mit UBS und Swiss Athletics wurde eine 365-Tage-Plattform geschaffen, welche die Leichtathletik nachhaltig erfolgreicher macht und die Reputation der UBS in allen Regionen der Schweiz auf ein neues Niveau hebt. Über 1,7 Millionen Kids und Millionen von Erwachsenen sind seit der Lancierung im Jahr 2011 Teil der Community geworden. Der UBS Kids Cup ist fest in den Schweizer Sport eingebettet. Er vermittelt Freude, Leidenschaft, aber auch den Umgang mit Sieg oder Niederlage. Und durch die nachhaltige Förderung konnte in den letzten Jahren die bislang erfolgreichste Generation von Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten heranwachsen.



Eine einzigartige Erfolgsgeschichte

Diese Argumente vermochten die achtköpfige, unabhängige Jury, die alle 23 eingegebenen Sponsoringprojekte intensiv nach den Kriterien Innovation, Relevanz, Kreativität und Wirkung durchleuchtete, zu überzeugen. Der Jury-Präsident Urs Wyss würdigte das Siegerprojekt: «Der UBS Kids Cup ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte in der Schweizer Sponsoringlandschaft. Die Initiative von Weltklasse Zürich und Swiss Athletics ist zur grössten nationalen Nachwuchs- und Breitensport-Plattform avanciert. Und sie hat die Schweizer Leichtathletik und auch die Reputation der UBS nachhaltig verändert.»

Für Christoph Joho, Co-Direktor von Weltklasse Zürich, machen zwei Faktoren die Einzigartigkeit des UBS Kids Cup aus: «Einerseits ist es die Einfachheit der Basisdisziplinen Rennen, Werfen und Springen, andererseits das grossartige Teamwork von Swiss Athletics, UBS und Weltklasse Zürich.»

Für den Projektleiter Marco Meili bedeutet die Auszeichnung mit dem Sponsoring Excellence Award «eine Anerkennung für die Arbeit und den Aufwand und vor allem eine riesige Freude, dass wir dieses Feuer entfachen konnten und so viele Kinder bewegen können».



Sonderpreise in vier Kategorien

Der UBS Kids Cup sicherte sich die Hauptauszeichnung, aber wie im Vorjahr erreichten erfreulicherweise wieder viele Projekte hohe Bewertungen, was zur Vergabe von vier Sonderpreisen führte. In der Kategorie «Pioneer» wurden die Bank Julius Bär und Die Mobiliar ausgezeichnet. Julius Bär fördert mit dem Projekt NEXT die interdisziplinäre Erforschung von Megatrends in den Künsten, Wissenschaft und Technologie mit dem Ziel, Innovationen anzustossen und den Dialog zwischen Generationen zu fördern. Die Mobiliar wiederum stieg 2013 mit einem innovativen Ansatz ins Sponsoring der vier Hallensportarten Unihockey, Handball, Volleyball und Basketball ein und ist heute ein fester Bestandteil des «Ökosystems Hallensport».

Den Sonderpreis «Responsibility» sicherte sich die BKW. Der Energiekonzern setzt sich für die Förderung eines nachhaltigeren Schneesports ein, gemeinsam mit Swiss-Ski und weiteren Partnern und für Generationen nach uns.

Eine Hockey-Partnerschaft verhalf dem Bahnunternehmen BLS zum Sonderpreis «Surprize»: Seit November 2023 verkehrt ein Doppelstockzug als neuer Hockeyzug auf dem Liniennetz der BLS, mit den Logos der vier National-League-Klubs der BLS-Region: SC Bern, HC Fribourg-Gottéron, EHC Biel-Bienne und SCL Tigers.



Erstmalige Vergabe eines Publikumspreises

Ein weiteres Eishockey-Projekt begeisterte die über 250 Personen aus der schweizerischen Sponsoringszene, die mittels eines Online-Votings erstmals den Publikumspreis an PostFinance – Top Scorer vergaben. Das Geld, das die PostFinance Top Scorer mit ihren Toren während der Qualifikation sammeln, kommt vollumfänglich den Juniorenabteilungen ihrer Clubs zugute.

Andrea Meier, Präsidentin von SPONSORING SCHWEIZ, zeigte sich sehr glücklich über die gelungene Nacht des Sponsorings: «Wir durften ganz viele Mitglieder begrüssen und hochkarätige Projekte ehren. Und wir konnten mit dem Publikumspreis erstmals unseren Mitgliedern eine Stimme geben.»