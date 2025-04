Ausgabe 04/2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Text: FRZ

Referenten aus Politik, Wirtschaft und Immobilienbranche beleuchten zentrale Themen wie Klimaschutz, Immobilienmarktentwicklung, Stadtentwicklung und Innovationen am Standort Flughafenregion Zürich. Moderiert wird der Anlass von Sylwina Spiess.

Der ImmoSummit der FRZ Flughafenregion Zürich – Wirtschaftsnetzwerk & Standortentwicklung startet um 11.00 Uhr mit einem Welcome-Coffee, gefolgt von den beliebten «meet & match»-Sessions, die gezielte Networking-Möglichkeiten bieten. Nach dem Lunch eröffnet André Ingold, Präsident der FRZ und Stadtpräsident von Dübendorf, gemeinsam mit Geschäftsführerin Rahel Kindermann Leuthard offiziell den Summit.

Regierungsrat Martin Neukom eröffnet das Hauptprogramm mit seinem Vortrag «Wie funktionieren Veränderungen?» und diskutiert, wie diese Entwicklungen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung stärken können.

Immobilienmarkt in der Transformation

Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, beleuchtet in seinem Beitrag die aktuelle Lage des Immobilienmarktes und prognostiziert eine neue Ära gemeinschaftlicher Kooperationen, in der Einzelkämpfer zunehmend an Bedeutung verlieren.

Thomas Sevcik, Unternehmer und Vordenker, stellt die Entwicklung der Städte Europas kritisch infrage und zeigt auf, warum der Erfolg traditioneller Kernstädte nicht länger selbstverständlich ist.

Innovationspark Zürich – Einblick in Planung und Herausforderungen

Andrea Claudio Thöny, Geschäftsführer der IPZ Property AG und Leiter Immobilienentwicklung bei HRS Real Estate AG, informiert über Planung, Herausforderungen und Visionen des Innovationsparks Zürich – eines zentralen Zukunftsprojekts der Flughafenregion Zürich.

Motivation und Entscheidungsfindung

Urs Meier, ehemaliger Fifa-Schiedsrichter und bekannter Keynote-Speaker, hält einen inspirierenden Vortrag über Entscheidungsfindung und Führungskompetenz mit dem Titel «Du bist die Entscheidung». Der ImmoSummit bietet intensive Networking-Gelegenheiten, besonders während der Kaffeepausen und des abschliessenden Apéros riche. Ab 21.00 Uhr ist zudem eine Aftershowparty geplant. Der letztjährige 10. ImmoSummit am 12. Juni 2024 stand unter dem Motto «Human Power: Mensch. Netzwerk. Erfolg» und zog 650 Gäste an. Im Zentrum standen Themen wie Digitalisierung in der Immobilienbranche sowie innovative Führungsstrategien. Die FRZ Flughafenregion Zürich versteht sich als führendes Wirtschaftsnetzwerk, das dauerhaft Mehrwert durch Vernetzung und Standortförderung schafft. Mit über 800 vernetzten Unternehmen aus 100 Gemeinden und Städten unterstützt die FRZ aktiv die Weiterentwicklung des Standorts als eines dynamischen und nachhaltigen Wirtschaftsraums.

www.flughafenregion.ch