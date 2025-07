Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

Neue Mediennutzung braucht echte Innovation.

«Veränderte Mediennutzung bedingt innovative und authentische Werbemöglichkeiten»

L’Oréal ist Weltmarktführer in Kosmetik mit 37 Marken, aktiv in über 130 Ländern und 85'000 Mitarbeitenden.

L’Oréal ist ein Kosmetikunternehmen mit einer über 115-jährigen Geschichte. Dabei hat es sich L’Oréal zur Aufgabe gemacht, allen Menschen weltweit die besten Kosmetik-Innovationen zu bieten – und dies in Bezug auf Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit. Mit einem Portfolio von 37 internationalen Marken und tausenden Einzelprodukten ist L’Oréal Weltmarktführer in Kosmetik. Der Konzern mit Sitz in Paris vertreibt seine Produkte in über 130 Ländern, beschäftigt rund 85 000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von über 40 Milliarden Euro. Die DACH- Region ist für L’Oréal derzeit der weltweit drittgrösste Markt. Wir sprechen mit Nadine Kamski, Media Director DACH, die im März 2025 in den SWA-Vorstand gewählt wurde.