Ausgabe 03/2025: Werbeartikel in der digitalen Welt

Werbeartikel in der digitalen Welt

Die Welt der Werbung hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. Mit der Digitalisierung haben sich neue Möglichkeiten eröffnet, Zielgruppen zu erreichen und mit ihnen zu interagieren. Gleichzeitig stehen traditionelle Werbeartikel vor der Herausforderung, ihre Relevanz in einer immer stärker digitalisierten Welt zu behaupten. Doch wie passen Werbe-artikel in dieses neue Umfeld?