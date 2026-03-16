FRZ Flughafenregion Zürich: Worauf freuen sich die Entscheidungsträger im Jahr 2026?

FRZ Flughafenregion Zürich

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Claude Graf

Business Development KMU Swisscom (Schweiz) AG

www.swisscom.ch

«Technologische Sprünge, neue Marktteilnehmende, verändertes Kundenverhalten, Regulierung und Digitalisierung: All das sorgt dafür, dass Unternehmen wie Swisscom nie stillstehen. Dieser stetige Wandel ist grundsätzlich eine Herausforderung, aber genau daraus entsteht auch die Energie, die Veränderungen möglich macht. Bei Swisscom ist es genau diese laufende Veränderung hin zu Sales, Delivery und Operations Excellence im Bereich Telco und IT. Diese schreitet schnell und fokussiert voran. Teil dieser Transformation zu sein, ist herausfordernd, spannend und motivierend. Genau darauf freue ich mich persönlich sehr.»



Kerstin Lehnert

Director Marketing & Transformation Randstad Schweiz

www.randstad.ch

«2026 freue ich mich besonders darauf, wie wir bei Randstad Schweiz durch konsequente Spezialisierung echten Mehrwert stiften. Indem wir interne Silos durch verstärkte Cross-Department Collaboration aufbrechen, bündeln wir unsere Expertise für High-Growth-Segmente wie Healthcare oder IT noch effektiver. Als Partner for Talent verbinden wir menschliches Urteilsvermögen mit unserem zukünftigen digitalen Marketplace. So sichern wir die Innovationskraft der Schweizer Unternehmen und bieten Talenten in einer volatilen Welt präzise, zukunftsorientierte Karrierewege.»

Stefan Kühn

Leiter Regionaldirektion Zürich-Ostschweiz

Mitglied der Geschäftsleitung & Partner BDO AG

www.bdo.ch

«2026 freue ich mich besonders darauf, unsere Kundinnen und Kunden beim Aufbau resilienter und zukunftsfähiger Geschäftsmodelle zu begleiten. Unsere aktuellen Studien zeigen, wie stark geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und steuerliche Rahmenbedingungen die Schweizer Exportwirtschaft fordern. Mit Smart-Business-Ansätzen, verlässlichem Digital Trust und vorausschauender Steuerberatung schaffen wir Transparenz, Planungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität. So stärken wir Unternehmen nachhaltig und leisten unseren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Flughafenregion Zürich.»



René Zierler

Managing Director Switzerland Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com

«2026 wird das Jahr, in dem KI in der Schweiz erwachsen wird. Ich freue mich besonders darauf, gemeinsam mit unseren Partnern den Schritt von der reinen Experimentierphase hin zu echter skalierbarer Wertschöpfung zu gehen. Mit HPE GreenLake ermöglichen wir Unternehmen, ihre Datenhoheit zu wahren und gleichzeitig Innovationen sicher umzusetzen. Mein persönliches Highlight: zu sehen, wie aus komplexer Infrastruktur greifbare Wettbewerbsvorteile für den Schweizer Wirtschaftsstandort entstehen.»



Francesca Pusceddu

Geschäftsführerin Porsche Zentrum Winterthur AMAG First AG

www.porsche-winterthur.ch

«Nach einer intensiven Umbauphase freue ich mich besonders auf die Eröffnung unserer neuen Porsche-Destination in Winterthur. Die Modernisierung unserer Räumlichkeiten und die Emotionalisierung des gesamten Kundenerlebnisses setzen neue Massstäbe. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kundinnen und Kunden in unserem neuen Porsche-Zentrum in Winterthur herzlich willkommen zu heissen.»



Stephan Hässig

Mitglied der Geschäftsleitung Leiter Firmenkunden Migros Bank AG

www.migrosbank.ch

«Bei der Migros Bank steht der Mensch im Mittelpunkt. Daher freuen wir uns besonders, Immobilieninvestoren und Unternehmern gerade in den aktuellen, geopolitisch unsicheren Zeiten mit ganzheitlicher Beratung und Expertise zur Seite zu stehen. Ob bei wichtigen Finanzentscheidungen im Immobilienzyklus oder der Vereinfachung des Geschäftsalltags für KMU: Wir bieten individuelle Lösungen in Finanzierung, Leasing und Finanzberatung. Gemeinsam gestalten wir den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden – mit ihren Anliegen im Fokus!»



Elisabetta Carrea

Geschäftsführerin Swiss Safety Center AG | SVTI-Gruppe

www.safetycenter.ch

«Auch 2026 freuen wir uns, mit den Dienstleistungen des SVTI und der Swiss Safety Center AG einen substantiellen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz leisten zu können. Unsere Arbeit verfolgt ein klares Ziel: Menschen zu befähigen, ihren beruflichen Tätigkeiten sicher nachzugehen – unter Berücksichtigung technischer, organisatorischer und menschlicher Faktoren. Sicherheit ist kein isoliertes Fachthema, sondern eine zentrale Voraussetzung für nachhaltiges wirtschaftliches Handeln, gesellschaftliches Vertrauen und den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Durch Prüfungen, Zertifizierungen, Schulungen und Expertise tragen wir dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Normen sachgerecht umzusetzen und Sicherheitsniveaus langfristig zu sichern. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Schutz der Umwelt: Technische Sicherheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Indem wir Unternehmen, Institutionen und Verantwortliche kompetent begleiten, leisten wir einen aktiven Beitrag zu einer sicheren, resilienten und zukunftsfähigen Schweiz – auch im Jahr 2026.»



Annabella Bassler

CFO Ringier & Initiator EqualVoice

www.equalvoice.ch

«Bei Ringier freuen wir uns 2026 besonders darauf, unsere Rolle als innovationsgetriebenes Medien- und Technologieunternehmen weiter zu schärfen. Im Zentrum steht dabei das Zusammenspiel von AI, Daten und People: Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Daten noch gezielter einzusetzen, journalistische und unternehmerische Entscheidungen zu unterstützen und neue Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Gleichzeitig treiben wir mit EqualVoice unser Engagement für Chancengleichheit konsequent voran: datenbasiert, messbar und wirksam. Unser Anspruch ist es, technologische Exzellenz stets mit einem starken Fokus auf Menschen zu verbinden und so eine Unternehmenskultur zu stärken, die Vielfalt, Verantwortung und nachhaltigen Erfolg vereint.»



Wolfgang Klein

CEO Klein Computer System AG

www.klein.ch

«2026 wird für uns ein Highlight: 40 Jahre Klein Computer System AG. Besonders freue ich mich auf die Jubiläumsaktivitäten, mit denen wir gemeinsam mit Kundinnen und Kunden sowie Partnern zeigen, wie Hybrid Cloud, AI und verlässlicher Betrieb zusammenwirken. Wir teilen Best Practices, führen neue Servicebausteine ein und bauen unsere nachhaltigen Lifecycle- und Kreislaufwirtschafts-Angebote weiter aus – immer mit Blick auf Sicherheit, Effizienz und schnelle Umsetzung für KMU und grosse Organisationen in der Schweiz.



Daniel Sinn

Leiter Marktbeziehungen Stämpfli Kommunikation

www.staempfli.com

«Wir freuen uns vor allem auf den weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Kommunikationsagentur und die konsequente Verbindung von Strategie, Kreation und Technologie. Ein zentraler Fokus liegt auf dem verstärkten Einsatz unserer Web-to-Print-Marketingplattform Smart Lab und unseres neuen Content-Systems. Damit ermöglichen wir integrierte, effiziente und skalierbare Kommunikationsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von höherer Geschwindigkeit, konsistenter Markenführung und einer nachhaltigen Verbindung von Print, Digital und Content. Es ist nach wie vor erfreulich, den Erfolg gut umgesetzter Projekte zu sehen.»



Ueli Graf

CEO Witzig Alteco Digital Services AG

www.witzig-alteco.ch

«Wir stehen als Partner in einem für unsere Verhältnisse sehr umfangreichen IT-Print-Grossprojekt bis Ende Mai 2026 mitten im Geschehen. Die Herausforderung, hier konstant zu liefern, ist interessant, herausfordernd und macht stolz. Zudem freue ich mich auf die Begegnungen in einem persönlichen Rahmen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unserem legendären Grillfest vor den Sommerferien!»



Andreas Breschan

Geschäftsführer Hörmann Schweiz AG

www.hoermann.ch

«Bei Hörmann Schweiz legen wir traditionsgemäss ein Feuerwerk an Aktivitäten auf, um unsere Kunden noch mehr zu begeistern und weiterzuwachsen. Sicher gehören die Swissbau im Januar und unser Family-Day im Frühsommer zu meinen persönlichen Highlights im Jahreskalender 2026. Wir dringen mit Produkten wie Stauraumsystemen, Beschattung und Insektenschutz in für uns neue Märkte ein. Auf die spannende Aufgabe, diese Märkte zu entwickeln und erfolgreich Fuss zu fassen, freue ich mich besonders.»



Dejan Dodic

Chief Solution Officer Copytrend AG

www.copytrend.ch

«2026 werden wir an die strategischen Schwerpunkte von 2025 anknüpfen und diese konsequent weiterentwickeln. Ganz besonders freue ich mich darauf, gemeinsam mit unserem Team unsere Kunden erfolgreicher zu machen und weitere spannende Projekte zu gewinnen – insbesondere in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, der Automatisierung bei unseren Kunden sowie der Entwicklung neuer, innovativer Lösungen. Auch das digitale Bauen wird eine zentrale Rolle spielen, mit dem klaren Anspruch, nachhaltigen und messbaren Mehrwert für die Projektbeteiligten zu schaffen.»



Jan Remmert

Commercial Excellence Director Saint-Gobain Switzerland

www.saint-gobain.ch

«Wir haben im vergangenen Jahr einiges getan, um unsere Kundschaft besser zu verstehen und passende Lösungen für ihre Anforderungen zu entwickeln. Das sowohl in bekannten als auch in neueren Bereichen wie etwa Infrastrukturbauten. Daher freue ich mich 2026 auf jedes Projekt, innerhalb dessen wir Probleme unserer Zielgruppe noch besser lösen können. Die Freude wäre noch etwas grösser, wenn diese Lösungen gleichzeitig dazu beitragen würden, die Nachhaltigkeitsambitionen unserer Auftraggebenden zu sichern. Regulatorische Anpassungen, welche die Zielerreichung erleichtern, sind natürlich willkommen.»



Nicolas Durville

CEO isolutions AG

www.isolutions.ch

«Als neuer CEO freue ich mich besonders, das Frontier Mindset im Bereich KI bei isolutions zu leben. Es bedeutet für uns, neugierig zu bleiben, Neues mutig auszuprobieren, Bestehendes zu hinterfragen und KI konsequent im Arbeitsalltag zu nutzen. Wir investieren stark in die KI-Ausbildung unserer Mitarbeitenden, setzen die Technologie in Prozessen und Entwicklung ein und begleiten dadurch unsere Kunden glaubwürdig als Partner durch ihre Transformation.»



Dipek Khunti

CEO Drawag AG

www.drawag.ch

«Zukunft entsteht aus Erfahrung. Die Drawag AG vereint über 100 Jahre Metallverarbeitung mit modernen Technologien und neuen Ideen. 2026 freuen wir uns besonders darauf, intelligente, nachhaltige und langlebige Lösungen weiterzuentwickeln – für den öffentlichen Raum und anspruchsvolle Kunden. Sauberkeit verpflichtet: Wir entwickeln unsere Produkte konsequent kreislauffähig. Dieser Anspruch gilt für unser gesamtes Portfolio.»







