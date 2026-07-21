SRF: 1,15 Millionen sehen den WM-Final

Publiziert am 21.07.2026

Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft bewegten das TV-Publikum von SRF, obwohl zwei Partien in der Nacht respektive am frühen Morgen angepfiffen wurden. Im Schnitt verfolgten 871'000 Menschen die Spiele mit Schweizer Beteiligung live auf SRF zwei (Marktanteil 76,6 Prozent), wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Am meisten Zuschauende verzeichnete die Partie zwischen der Schweizer Nati und Kanada in der Gruppenphase mit durchschnittlich 1,07 Millionen Personen (Marktanteil: 71,9 Prozent).

Auch Partien ohne Schweizer Beteiligung fanden ein grosses Publikum: Den Achtelfinal zwischen Portugal und Spanien sahen laut offiziellen Mediapulse-Zahlen 723'000 Zuschauerinnen und Zuschauer live auf SRF zwei (Marktanteil: 61 Prozent), den Halbfinal zwischen England und Argentinien 821'000 Zuschauende (Marktanteil: 64,3 Prozent). Auch bei Anspielzeiten spätabends, in der Nacht oder am frühen Morgen sei das Interesse gross gewesen.

Onlineangebot mit 107 Millionen Visits

Das Onlineangebot von SRF Sport, das ein WM-Special auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App umfasste, erreichte laut Zahlen von Mapp Intelligence gesamthaft rund 107 Millionen Visits. Zugriffsstärkster Tag war der 7. Juli 2026 mit fast 3,9 Millionen Visits – dem Tag des Achtelfinals zwischen der Schweiz und Kolumbien. Die Livestreams erzielten insgesamt über 22 Millionen Videostarts. Die Final-Partie erzielte zudem über eine Million Starts auf den Onlineplattformen von SRF. Zudem erreichte das SRF-Tippspiel zur WM mit über 550’000 Nutzerinnen und Nutzern einen neuen Bestwert.

Auf den Drittplattformen von SRF Sport – YouTube, Instagram und TikTok – gab es gemäss Facelift Data Studio täglich durchschnittlich rund 3,5 Millionen Videoaufrufe. Der Videobeitrag zum verwandelten Penalty von Ruben Vargas im Achtelfinal Schweiz gegen Kolumbien erzielte auf Instagram über 1,3 Millionen Views.

«Wir ziehen eine sehr positive WM-Bilanz», wird Roland Mägerle, Leiter Sport SRG, zitiert. «Die Spiele sorgten für grossartige Emotionen, die Lagerfeuerstimmung rund um die Schweizer Nati war spürbar. Es freut mich, dass wir diese Stimmung in die Haushalte der Deutschschweiz transportieren konnten und unsere Berichterstattung auf grosses Interesse gestossen ist – im TV, am Radio sowie online und auf Social Media.»

WM auf den SRG-Kanälen

Gemäss Mitteilung erreichten die TV-Sender der SRG mit ihrem WM-Programm rund 5,8 Millionen Personen in der Schweiz. Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft verfolgten im Schnitt rund 1,2 Millionen Personen in der Schweiz auf den TV-Sendern der SRG. Den Final als meistgeschautes Spiel sahen rund 1,6 Millionen Menschen auf den TV-Sendern der SRG. Die WM-Livestreams auf den Onlineplattformen der SRG erzielten insgesamt rund 31 Millionen Video-Starts. (pd/cbe)