CH Media: 1,5 Millionen Personen hören die Radiosender

Spätestens seit CH Media mit den Radios Central, Sunshine und Eviva sein Radioportfolio erneut vergrösserte, stehe SRF «einem ernsthaften Konkurrenten gegenüber». Dies stellt Medienjournalist Kurt W. Zimmermann in der neusten Ausgabe der Weltwoche fest. CH Media sei das einzige Medienhaus in der Schweiz, «das unbeirrt in Radio und TV investiert, weil es an diesen Markt glaubt und hier die gottgegebene Herrschaft der SRG in Frage stellt».

Zimmermann rechnet vor, dass die zwölf Radiosender eine tägliche Reichweite von «etwas mehr als 1,5 Millionen Radiohörer» aufweisen würden. Die neun Radiokanäle von SRF würden auf 2,2 Millionen Hörerinnen und Hörer kommen. «Das ist nun wirklich kein gewaltiger Unterschied mehr», so Zimmermann. Im ersten Halbjahr 2022 erreichte der stärkste Radiosender SRF 1 täglich 1,16 Millionen Hörerinnen und Hörer (persoenlich.com berichtete).

Auch im Fernsehmarkt hole CH Media gegenüber SRF zügig auf. CH Media erreiche täglich 1,1 Millionen Zuschauende, bei SRF seien es 2,3 Millionen. Zimmermann: «Im direkten Vergleich mit seinem einzigen Gegenspieler präsentiert sich der öffentliche Rundfunk also nicht sehr dominant. Er erreicht nicht einmal doppelt so viele Zuhörer und Zuschauer wie sein privater Gegner im Markt.» SRF habe aber ein deutlich höheres Budget zur Verfügung. (cbe)