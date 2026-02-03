Olympia | Aebi: «11'000 Medienschaffende sind vor Ort»

Publiziert am 03.02.2026

Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 starten diese Woche. Insgesamt werden rund 11'000 akkreditierte Medienschaffende erwartet. Im Podcast zeigen Verleger Matthias Ackeret und persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck auf, mit wie vielen Personen die Schweizer Medien vor Ort sein werden. Ackeret stellt fest: «Ich glaube, vor der Halbierungsinitiative zeigt die SRG noch einmal, was sie wirklich können.»

Die Rubrik «Good News & Bad News» behandelt unter anderem den Tod von Werbeikone Jean Etienne Aebi sowie eine gelungene «Schweiz aktuell»-Reportage vom Schwarzsee im Kanton Freiburg.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)