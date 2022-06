Am Dienstagabend begrüssten Ringier-CEO Marc Walder, Blick-CEO Ladina Heimgartner, Blick-Chefredaktor Christian Dorer und Blick Romandie-Chefredaktor Michel Jeanneret auf der Dachterrasse Les Jardins de Pam in Lausanne rund 160 Gäste um gemeinsam den ersten Geburtstag von Blick Romandie zu feiern. Dies schreibt Ringier in einer Mitteilung. Das Newsportal ist im Juni 2021 in der Westschweiz an den Start gegangen (persoenlich.com berichtete).



Das Jubiläum wurde mit einem Panel zum Thema «Die Zukunft der Medien» zelebriert. Auf dem Podium: Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, Nathalie Pignard-Cheynel von der Universität Neuchâtel, RTS-Starjournalist David Lemos und Ringier-CEO Marc Walder.

Zum Abschluss überraschte Rapperin Danitsa die Gäste mit einer 45-minütigen Blick-Live-Session. (pd/wid)