Wahlen 2019: 2,3 Millionen Zuschauer wählen SRF 1

von Christian Beck

Die TV-Wahlberichterstattung auf SRF 1 am Sonntag zwischen 12 Uhr und Mitternacht erreichte in der Deutschschweiz insgesamt 2,27 Millionen Interessierte (Nettoreichweite gemäss Mediapulse TV Data / Overnight / 3+ Jahre), wie SRF auf Anfrage mitteilt. Moderiert wurde die Wahlsendung von Susanne Wille. «Sie tat das wie gewohnt hervorragend vorbereitet. Ohne Hänger und Versprecher. Souverän und abgeklärt bis zur letzten Minute», so TV-Kritiker René Hildbrand.

Die Gesprächsrunde mit den Präsidentinnen und Präsidenten der fünf grössten Parteien nach 18 Uhr verfolgten im Schnitt 362'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 32,4 Prozent.

Die «Tagessschau» um 19.30 Uhr mit grossem Schwerpunkt auf den Wahlen sahen im Schnitt 863'000 Personen. Der Marktanteil lag hier bei 54,8 Prozent. Für die Nachwahlsendung in zwei Teilen am Montag ab 21.05 Uhr interessierten sich im Schnitt bis um 23.20 Uhr 195'000 Zuschauer (19,5 Prozent Marktanteil).

«Das sind stolze Zahlen»

«Die Wahlen 19 sind das wichtigste innenpolitische Ereignis des Jahres. Diesem Anlass angemessen wollten wir eine umfassende Berichterstattung bieten. Wir sind hochzufrieden mit dem Wahltag, sowohl was unsere Leistung als auch die Quoten angeht», sagt Tristan Brenn, Chefredaktor TV, zu persoenlich.com. «Speziell freut uns auch die Reichweite, die wir online mit unserer Wahlberichterstattung erreicht haben. Das sind stolze Zahlen, über die wir uns sehr freuen».

Online wurde der Wahltag rund um die Uhr von SRF News begleitet: mit dem Live-Ticker ab 9 Uhr, dem Livestream ab 12 Uhr, diversen Artikeln, Videos und Grafiken, den Updates zu den Resultaten und diversen Posts in den sozialen Medien. Knapp 1,4 Millionen Visits entfielen auf das News-Angebot am Wahltag, schreibt SRF auf Anfrage.

Am Wahlsonntag machte die Berichterstattung zu den Wahlen rund 33 Prozent der gesamten Seitenaufrufe auf den SRF-Onlineangeboten aus. Allein die Übersichtsseiten zu den Kantonen im Wahl-Special, den Resultaten im Allgemeinen und der Live-Ticker erzielten gemeinsam laut SRF circa 3,3 Millionen Seitenaufrufe.

Auch Privatsender machen Quote

Die fünf Privat-TV-Sender von CH Media haben am Wahlsonntag gemeinsam 1,06 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt (Nettoreichweite 3+, Deutsche Schweiz, Overnight). Im Detail sehen die Zahlen so aus: TeleZüri erreicht 430’791 Personen, Tele M1 185’132 Personen, TeleBärn 170’774 Personen, Tele 1 159’416 Personen und TVO 113’260 Personen.

Eine «sensationelle Quote» gab es laut Chefredaktor Markus Gilli im «SonnTalk»: Die drei Sender TeleZüri, TeleBärn und Tele M1 lockten gemeinsam 214’868 Personen vor die Bildschirme (3+ Deutsche Schweiz, Overnight). Der Spitzenmarktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen wurde im Millionen-Zürich in der Wahlsendung am Nachmittag um 14.21 Uhr erzielt: 19,2 Prozent.