Blue News: 30 Jahre digitale Mediengeschichte

Publiziert am 16.09.2026

Was 1996 als Bluewin unter dem Namen «The Blue Window» lanciert wurde, verschaffte damals zahlreichen Personen in der Schweiz zu lokalen Telefontarifen Zugang zum Internet. Aus dem ursprünglichen Zugangsportal entwickelte sich über die Jahre die heutige News- und Unterhaltungsplattform Blue News.

An der Jubiläumsfeier im Blue Cinema Abaton traten unter anderem Viktor Giacobbo, der mit seiner Satirefigur Harry Hasler dereinst in den Charts landete, und Francine Jordi auf, die 1998 den Grand-Prix der Volksmusik gewann. Christoph Brand, erster CEO von Bluewin und heutiger Chef des Energiekonzerns Axpo, sprach über den Pioniergeist der Gründungszeit. Durch den Abend führte musikalisch Marc Sway, der gemeinsam mit Jordi ein spontanes Duett performte. Im Anschluss an Rückblicke auf drei Jahrzehnte Mediengeschichte endete der Abend mit einer 90er-Jahre-Party im Soho.

«In einer Zeit von Informationsflut, Geschwindigkeit und künstlicher Intelligenz wächst das Bedürfnis nach Orientierung und journalistischer Einordnung», wird Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG, in der Mitteilung zitiert. Blue News positioniere sich als Anbieter, der «Verantwortung, Qualität und Relevanz in den Mittelpunkt» stelle.

Zur eigenen Marktstellung bezeichnet sich Blue News in der Mitteilung als «drittgrösstes kommerzielle Newsportal der Schweiz» – eine Quelle für diese Einordnung nennt die Mitteilung nicht. Zur künftigen Ausrichtung äussert sich Lässer mit Blick auf «neue Technologien, Plattformen und Nutzungsgewohnheiten», ohne konkrete Vorhaben zu nennen. (pd/cbe)