Publiziert am 04.11.2026

Der neue Master of Advanced Studies trägt den Titel Marketing and Experience Strategy. Im Zentrum stehen die Analyse von Markt- und Kundenverhalten, die Positionierung von Marken und die Entwicklung datenbasierter Marketingstrategien. Die Teilnehmenden sollen zudem lernen, Kundenerlebnisse über verschiedene Kontaktpunkte hinweg zu gestalten und Entscheide mit daten- und KI-gestützten Methoden zu treffen.

Zielgruppe sind laut Mitteilung Marketing-, Kommunikations- und Brandverantwortliche sowie Fach- und Führungspersonen. «Der MAS Marketing and Experience Strategy befähigt Marketingverantwortliche, diesen Anspruch in eine konsistente Marktbearbeitung zu übersetzen und die Weiterentwicklung ihres Unternehmens aus Kundensicht voranzutreiben», lässt sich Studiengangsleiterin Hannah Instenberg zitieren.

Das Programm umfasst zwei Pflicht-CAS. Marketing Strategy and AI-Driven Insights startet im Herbst 2027, Content Marketing and Digital Experience im Frühjahr 2028. Dazu kommen Wahlmodule, unter anderem zu Markenführung, Verhaltensökonomie, Employer Branding, Web Usability und Datenschutz. Angaben zu Kosten, Umfang in ECTS-Punkten und Studiendauer enthält die Mitteilung nicht.

Wie die übrigen Studiengänge der Hochschule wird auch der neue MAS im Blended-Learning-Modell angeboten, einer Kombination aus Online-Selbststudium und Präsenzunterricht. Anmeldeschluss ist der 31. Mai, spätere Anmeldungen sind je nach Verfügbarkeit möglich.

Die Fernfachhochschule Schweiz hat neben Brig Standorte in Zürich, Bern, Basel und St. Gallen. Sie zählt nach eigenen Angaben aktuell 3500 Studierende und bietet neun Bachelor- und vier Masterstudiengänge sowie rund 50 Weiterbildungen an. Seit 2004 ist sie der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) angegliedert. (pd/cbe)