SRF: 377'000 verfolgten Jans' Wahl am Schweizer Fernsehen

Am Mittwoch hat das Parlament mit Beat Jans einen neuen Bundesrat gewählt. Die Medien berichteten ausgiebig vor und während der Wahl über das Polit-Ereignis (persoenlich.com berichtete). Bei SRF stiess das Angebot bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auf grosses Interesse.

Durchschnittlich 377'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sondersendung zu den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates am Mittwoch (3+ / Overnight live plus zeitversetzte Nutzung bis 2 Uhr). Das macht einen Marktanteil von 80,2 Prozent aus.

Diese Zahlen sind leicht höher als bei der letztjährigen Sondersendung zur Nachfolge von Simonetta Sommaruga und Ueli Mauer. Dort schalteten laut SRF 292'000 Menschen ein (3+ / Overnight live plus zeitversetzte Nutzung bis 2 Uhr), was einem Marktanteil von 80,3 Prozent entspricht.

60,6 Prozent Marktanteil für die «Tagesschau»

Zur Hauptausgabe der «Tageschau» schalteten am Mittwochabend 751'000 Menschen ein (3+ / Overnight live plus zeitversetzte Nutzung bis 2 Uhr). Hier betrug der Marktanteil 60,6 Prozent.

Im Vergleich zu einer regulären «Tagesschau»-Ausgabe ist der Wert hoch. Im ersten Halbjahr 2023 erreichte sie Sendung im Durchschnitt 593'000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3+ / live plus zeitversetzte Nutzung bis am siebten Tag nach Erstausstrahlung). Auch der Marktanteil liegt in der Regel tiefer bei durchschnittlich 51 Prozent. (wid)