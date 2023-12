Bundesratswahlen 2023: Die Medien erkennen einen klaren Favoriten

Tages-Anzeiger

«Die letzte Phase beginnt mit den Hearings am Dienstagnachmittag – wir werden nochmals nahe dran sein, um unserem Publikum zu zeigen, ob sich an der Ausgangslage noch etwas ändert. Das Rennen um einen Sitz in der Regierung ist für unser Inland-Team seit Sommer eine Priorität: Es geht um die Neubesetzung eines der höchsten Exekutivämter im Land, das demokratische Interesse ist hoch, und die Leserschaft erwartet zu Recht von uns, dass wir sie informiert halten. Wir haben die Ausmarchung eng verfolgt und dazu unsere journalistischen Möglichkeiten voll ausgespielt, von der Liveberichterstattung über kritische Interviews und historische Rückblicke (‹20 Jahre Blocher-Wahl›) bis zur Einordnung vor Livepublikum in unserem beliebten Politbüro-Podcast. Am Wahltag selbst werden für unsere Titel 15 Reporterinnen und Reporter und eine Multimediacrew im Einsatz sein – dazu kommt die Equipe der Basler Zeitung, welche die Wahl aus Basler Optik verfolgt. Wir werden unsere Energie auf den Onlinekanal richten, News liefern, dann schnell analysieren, kontextualisieren und nach vorne schauen. In der gedruckten Zeitung vom Donnerstag wird man diesen Spezialeffort in einer ausführlichen Printstrecke sehen.»

Wer wird gewählt?

«Unsere Prognose, Stand Dienstagmorgen vor den Hearings: ein Kandidat ab SP-Ticket. Weil jene, die eine wilde Wahl anzetteln könnten, zu wenig zu gewinnen und zu viel zu verlieren haben. Konkret: Beat Jans. Weil er im Rennen weniger Fehler gemacht hat. Und weil Pult nahe an der Parteispitze ist und daher als prononcierter links wahrgenommen wird.»





CH Media

«Wir werden unseren Leserinnen und Leser auf allen Kanälen ein umfassendes Paket zu den Bundesratswahlen bieten mit Aktualität, Hintergründen und Einordnung. Dazu gehört auch eine rasche Videoanalyse, und unser Podcast ‹Hinter der Schlagzeile› ist den Bundesratswahlen gewidmet – er wird gleich nach den Wahlen aufgezeichnet. Zudem machen wir eine Spezialfolge unseres Satire-Videoformates ‹Der Politmechaniker› auf den Wahltag hin. Im Einsatz stehen zehn Leute, inklusive Video und Podcast. Vor Ort im Bundeshaus sind wir sieben. Dazu kommt die Unterstützung durch den Desk.»

Wer wird gewählt?

«Vor einem Jahr haben wir uns bei der Nachfolge von Simonetta Sommaruga komplett verkalkuliert. Wir wagen dennoch wieder einen Tipp: Beat Jans wird als Nachfolger von Alain Berset gewählt. Die bisherigen Bundesräte schaffen die Wiederwahl problemlos. Beim Bundeskanzler nehme ich den Joker.»





20 Minuten

«Wir berichten ab Dienstag umfassend auf all unseren Kanälen über die Bundesratswahlen und das Vorspiel rund um die ‹Nacht der langen Messer›. Dies geschieht für unsere Webseite natürlich mit einem Liveticker inklusive aktuellen Grafiken und Hintergrundinfos von unseren Reporterinnen und Reportern vor Ort. Parallel werden wir am Mittwoch eine eigene, mehrstündige Livesendung machen. Bundeshausredaktor Stefan Lanz und Politikwissenschaftlerin Cloé Jans analysieren dabei zwischen den Wahlgängen das Geschehene. Ein weiteres Zweierteam liefert Stimmen und Einschätzungen aus der Wandelhalle, während für die Social-Media-Kanäle ebenfalls zwei Personen separat in Bundesbern unterwegs sind. Am Nachmittag kümmern wir uns um die Artikel für die Printausgabe. Insgesamt werden rund 14 Personen mit der Berichterstattung beschäftigt sein. Dazu zählen auch unsere Fotografen.»

Wer wird gewählt?

«Nach vielen Gesprächen sind wir schon letzte Woche zum Schluss gekommen, dass die Wahl eines offiziellen SP-Kandidaten das realistischste Szenario ist. Diese Einschätzung ist noch aktuell, im Moment hat Beat Jans wohl die besseren Karten. Die amtierenden Bundesratsmitglieder dürften wiedergewählt werden.»





NZZ

«Bei uns ist die ganze Inlandredaktion auf den Beinen, dazu kommt Unterstützung aus dem Newsroom, aus dem Datateam, der Bildredaktion, den Fotografen, dem Podcastteam, dem Art Director, dem Ressort Zürich … So gezählt, sind es etwa gleich viele wie in den anderen grossen Verlagen. Und ja, etwas ist anders als vor einem Jahr: Es werden sieben Bundesratsmitglieder gewählt, nicht nur eines, und dieses Mal machen wir am Freitag einen Podcast dazu.»

Wer wird gewählt?

«Prognose: Sechs bisherige und Jans.»





Keystone-SDA

«Texte in drei Sprachen, Bilder, Videos, Grafiken und Liveblogs – das ist das Angebot von Keystone-SDA zu den Bundesratswahlen 2023. Wir haben ein Team im Bundeshaus, das auf Tempo setzt und die Resultate jedes Wahlgangs umgehend publiziert. Ein Kollege ist in der Wandelhalle unterwegs und holt Stimmen massgebender Akteure ein. Unterstützt wird diese Crew durch Kolleginnen und Kollegen in der Zentralredaktion sowie in den Regionalbüros. Letztere sammeln Stimmungsbilder aus den Herkunftskantonen der offiziellen Kandidaten Beat Jans und Jon Pult. Die VJs bringen unter anderem Videos mit den Neugewählten – es steht ja neben dem Nachfolger von Alain Berset auch der Nachfolger von Walter Thurnherr als Bundeskanzler zur Wahl. Zudem ist ein Videoteam in Bern unterwegs, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Die Fotografen sind unter anderem im Nationalratssaal und beim Stimmenauszählen, auf den Tribünen sowie bei der SP und den Grünen stationiert, um die wichtigsten Momente dieser Wahl einzufangen. Ist der neue Bundesrat bestimmt, gibt es weitere Extras und Auswertungen: etwa zum Durchschnittsalter in der Regierung, zur Stadt-Land-Vertretung und zum Lohn. Nicht fehlen darf natürlich ein Porträt des Neuen. Medienkommentare und weitere Reaktionen runden das Angebot ab. Neu gegenüber den letztjährigen Wahlen sind im Bereich der Visualisierungen die ‹Resultate-Live-Files›, die nach jedem Wahlgang aktualisiert werden.»



Wer wird gewählt?

«Spekulationen gehören nicht ins Reich der Nachrichtenagentur. Es kann immer anders kommen, als man denkt. Vor einem Jahr galt Eva Herzog als gesetzt – gewählt wurde jedoch Elisabeth Baume-Schneider. Aber wir freuen uns natürlich auf eine spannende Wahl und auf ein kompetentes neues Bundesratsmitglied, das auch für Journalistinnen und Fotografen etwas hergibt.»





Blick

«Blick wird auf allen Kanälen über die Bundesratswahlen berichten: Um 7 Uhr morgens startet auf Blick TV unsere Livesendung aus dem Bundeshaus, in der man die Wahlen hautnah mitverfolgen kann: Resultate, Reaktionen, Reden. Wie immer analysieren wir mit Politologe Claude Longchamp die Vorgänge und Hintergründe. Auf Blick.ch wird es zudem einen Liveticker geben sowie separate Storys zu Siegern, Verlierern und Einschätzungen dazu, was die Zusammensetzung der neuen Landesregierung für die Schweiz bedeutet. Im gedruckten Blick werden wir am Tag darauf ein Best-of mit den wichtigsten Fakten, interessantesten Momenten und Analysen präsentieren und hoffentlich mit einer Recherche zu den Vorgängen hinter den Kulissen punkten können.

Wer wird gewählt?

«Momentan scheint mir Beat Jans im Vorteil zu sein – aber bei Bundesratswahlen sind Überraschungen immer möglich.»





Watson

«Wir zeigen in diesem Jahr noch mehr Präsenz in Bern und sind mit fünf Personen im Bundeshaus vor Ort. Peter Blunschi und Anna Kappeler liefern Reaktionen und Kurzanalysen zwischen den Wahlgängen und nach den Wahlen. Zudem haben wir mit Reporter Kilian Marti und Videochef Nico Franzoni ein Team in Bern, das zusätzlich mit eigenem Content auch die Social-Kanäle bespielt. Am Vorabend werden wir uns unter die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mischen und dort zwischen einem Schluck Bier hoffentlich auch die ein oder andere schöne Anekdote entlocken können. Auf der Redaktion in Zürich sind zudem rund 15 Personen im Einsatz für Liveticker, Grafiken, Videoschnitt und Koordination. Insgesamt sind somit rund 20 Leute für die BR-Wahlen im Einsatz.»

Wer wird gewählt?

«Die Watson-Wahlbörse sieht Beat Jans ganz klar vorne. Die war bis jetzt ziemlich treffsicher. Aber sicher waren wir uns vor einem Jahr bei Eva Herzog auch alle.»





CH Media Radio, TV, Today

«Unsere TV-Sender starten um 7.45 Uhr mit der Sondersendung aus dem Bundeshaus. TeleZüri produziert das Format, das von Tele M1 und TeleBärn wie auch von den NZZ-Sendern Tele 1 und TVO übernommen wird. Vom Austeilen der Wahlzettel bis zur Vereidigung des neuen Bundesrates und darüber hinaus übertragen wir alles live. Zwischen den Wahlgängen ordnen wir das Geschehen mit Politexperte Hannes Britschgi ein und empfangen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur Lagebeurteilung. Der neue Bundesrat steht Chefredaktor Oliver Steffen nach erfolgter Wahl Red und Antwort. In den News am Abend zeigen wir die wichtigsten Momente des Tages und schätzen den Ausgang der Wahlen ein. Dazu kommt im ‹TalkTäglich› der Neugewählte zu Wort. Bereits am Dienstagabend bieten wir unserem Publikum ein ‹TalkTäglich›-Spezial live aus Bern mit einer letzten öffentlichen Aussprache der Parteispitzen vor dem Wahltag. Eine vollumfängliche Liveberichterstattung mit Beiträgen und Analysen gibt es auch auf unseren Radiosendern und Today-Plattformen, da zudem mit regionalem Fokus und Eindrücken aus der ‹Nacht der langen Messer›.»

Wer wird gewählt?

«Alle wieder antretenden Bundesratsmitglieder werden bestätigt, inklusiv Ignazio Cassis – der grüne Angriff mit Gerhard Andrey scheitert. Neubesetzung des zweiten SP-Sitzes: Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Überraschungen möglich sind. Aber Stand heute liegt Beat Jans klar in Führung. Er verfügt über einen stärkeren Leistungsausweis und ist der bürgerlichen Parlamentsmehrheit aus politischen wie strategischen Gründen genehmer als Jon Pult, der vor allem mit multilingualer Rhetorik brilliert. Proteststimmen etwa zugunsten von Daniel Jositsch oder Roger Nordmann und andere Manöver sind zu erwarten, allerdings finden sich dafür keine Mehrheiten – zu viel hätten die Parteien zu verlieren (Stichwort Retourkutschen), zu wenig zu gewinnen.»





SRF

«Auf SRF 1 führt ab 7.30 Uhr Bundeshausredaktorin Nathalie Christen durch die Wahlsendung. Nathalie Christen analysiert die Wahlen mit Politologe und Bundesratsexperte Adrian Vatter. Es werden zudem Mitglieder des National- und Ständerats, Gäste aus dem Politbetrieb sowie Besuchende auf der Zuschauertribüne zu Wort kommen. Weitere Schaltungen gibt es auf den Bundesplatz sowie zum Public Viewing der SP und der Grünen. Die Bundesratswahlen werden auch in Gebärdensprache per Livestream übertragen. Auch bei Radio SRF sind die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz nah an den Bundesratswahlen dabei. Auf Radio SRF 1 beginnt um 8 Uhr die Sondersendung live aus der Wandelhalle im Bundeshaus. Alle wichtigen Reden und Wahlverkündigungen gehen live über den Sender, dazu gibt es Gespräche und Einordnungen. Online in der SRF News App und auf srf.ch/news erhalten die Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls sämtliche Informationen: Neben einem Liveticker inklusive Livestream der Sondersendung werden die Bundesratswahlen mit Analysen und Stimmungsberichten begleitet.» (Medienstelle SRF)

Wer wird gewählt?

«Für mich gilt immer noch, was ich am letzten Dienstag in einer Schaltung mit der ‹Tagesschau› auf die entsprechende Frage geantwortet habe: ‹Ich würde sagen: Im Moment hat Beat Jans mit seiner Regierungserfahrung und auch seiner Lebenserfahrung die Nase vorn. Aber eben: Bis am 13. Dezember kann noch viel passieren.›» (Urs Leuthard)