SRF: 47'000 Leute sahen das Harris-Trump-Duell

Publiziert am 12.09.2024

In der Nacht auf Mittwoch trafen die US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Kontrahent Donald Trump erstmals in einer TV-Debatte aufeinander. Das Rededuell läutet die heisse Phase ein für die Präsidentschaftswahlen, die am 5. November stattfinden. Dementsprechend breit wurde in den nationalen und internationalen Medien über die Diskussion berichtet.

Das Schweizer Radio und Fernsehen zeigte die Debatte moderiert von Arthur Honegger in einer Sondersendung kurz vor drei Uhr morgens. Der Sender «blickt aus einer Schweizer Perspektive, mit unserem Politikverständnis auf diese Debatten», sagt der Moderator im Interview. Nicht wenige scheinen den Wecker gestellt zu haben: 47'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die nächtliche Sendung am Bildschirm, wie Zahlen von SRF zeigen (Overnight bis 2 Uhr). Der Marktanteil lag bei 52,2 Prozent.

Im Vergleich mit der ersten TV-Debatte 2020, als Joe Biden gegen Trump antrat, war das Interesse aktuell viel grösser. Mit der damaligen Sondersendung vom 30. September 2020 erreichte SRF lediglich 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Overnight bis 2 Uhr) und einen Marktanteil von 17,3 Prozent. (wid)