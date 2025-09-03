Publiziert am 03.09.2025

Die Sparmassnahme hat SRF Anfang Juli angekündigt (persoenlich.com berichtete). Ein dreiwöchiges Konsultationsverfahren fand im Sommer statt, an dem neben der Gewerkschaft SSM auch über 200 Mitarbeitende Stellung bezogen, heisst es in einer Mitteilung. Einige Vorschläge wurden bereits umgesetzt oder sind Bestandteil der geplanten Sparmassnahmen.

Eine Reduktion des Stellenabbaus konnte mit dem Konsultationsverfahren aber nicht erzielt werden. Dieser erfolgt bis Ende Jahr. Von den 66 gestrichenen Stellen können über 60 Prozent durch natürliche Fluktuationen abgebaut werden, schreibt SRF. Nötige Entlassungen und Frühpensionierungen werden ab September ausgesprochen. Für betroffene Mitarbeitende komme der Sozialplan der SRG zum Einsatz.

Im Februar hatte SRF bereits ein erstes Sparpaket von 8 Millionen Franken angekündigt. 50 Vollzeitstellen sollten abgebaut werden. Mehrere Sendungen waren betroffen, darunter «G&G», die seither abgestellt worden ist. (pd/spo)