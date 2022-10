Benissimo: 843'000 Personen sahen das Comeback

Beni Thurnherr ist am vergangenen Samstag für das einmalige Comeback der SRF-Show «Benissimo» auf die TV-Bühne zurückgekehrt. Die Medien kommentierten das Revival sowohl mit positiven als auch mit kritischen Tönen (persoenlich.com berichtete). Wie eine Anfrage bei SRF ergab, erzielte «Benissimo» eine Einschaltquote* von 843'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Was einem Marktanteil von 59 Prozent entspricht.

«Natürlich haben wir uns mit der Jubiläums-Show von ‹Benissimo› tolle Zahlen erhofft, aber mit knapp 60 Prozent Markanteil haben wir nicht gerechnet. Wir freuen uns riesig – für Beni, für das ganze Team und für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler», sagt Yves Schifferle, Leiter Show bei SRF, gegenüber persoenlich.com. Er fügt an: «Die Show schaffte es, ein generationenübergreifendes Publikum anzusprechen. Das TV-Lagerfeuer brannte wie in seinen besten Zeiten. Speziell freuen wir uns auch über die vielen jungen Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Marktanteil von 56 Prozent.»

Auch Beni Thurnherr zeigte sich erfreut. In einem Interview mit dem Blick sagte er: «Es lief eigentlich alles wie am Schnürchen, so dass es keine wirklich schwierige Phase gab.» Der 73-Jährige gestand aber auch ein, dass er sich eine Nacht nach der Sendung nicht nur «glücklich», sondern auch «platt» fühle: «Ich habe vor der Sendung besser geschlafen als nachher.»

*vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight