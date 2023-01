Tamedia: Aleksandra Hiltmann verlässt die Redaktion

Aleksandra Hiltmann verlässt Tamedia. Der Austritt erfolgt im Februar. Was die 35-Jährige danach macht, ist noch unklar. «Jobinputs gerne an mich», schrieb Hiltmann auf Twitter. Auf Anfrage von persoenlich.com ergänzte sie: «Ich freue mich auf neue Erfahrungen. Themen rund um die Gesellschaft und den Balkan werden mich weiterhin begleiten. Ebenso die Motivation, Geschichten auf verschiedenen Kanälen zu erzählen.»

Im Frühjahr 2021 sorgte ein Frauenprotest bei Tamedia für Aufsehen. In einem Brief an die Chefredaktion und die Geschäftsleitung protestierten Dutzende Tamedia-Journalistinnen gegen die «sexistische Arbeitskultur» (persoenlich.com berichtete). Hiltmann war eine der Mitunterzeichnenden. In dieser Funktion nahm sie einige Tage nach Bekanntwerden des offenen Briefes an einem von persoenlich.com organisierten Talk auf der App Clubhouse teil.

Hiltmann ist seit 2018 bei Tamedia. Nach einem einjährigen Praktikum im Ressort Kultur & Gesellschaft war sie dort bis Ende 2021 Redaktorin und publizierte in dieser Funktion auch Artikel in der SonntagsZeitung. Anschliessend wechselte sie intern ins Social-Media-Team als Redaktorin und Video-Host.

Den Einstieg in den Journalismus machte Hiltmann 2011 mit einem Volantariat bei der Limmattaler Zeitung. Ab 2012 engagierte sie sich immer wieder freiwillig in einem Netzwerk aus Friedensorganisationen zwischen der Schweiz und Westbalkanländern. Sie studierte gleichzeitig Politik- und Medienwissenschaften an der Universität Zürich und erlangte 2015 den Master. Ihre Masterarbeit machte sie mit Feldforschung in Bosnien-Herzegowina. Es folgte ein sechsmonatiges Hochschulpraktikum auf der Schweizerischen Botschaft im kosovarischen Pristina. Journalistische Praktika absolvierte Hiltmann 2017 bei Radio SRF 4 News sowie anschliessend bei der Annabelle. (cbe)