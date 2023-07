SRF: André Ruch wird «Kassensturz»-Moderator

Nun steht die Nachfolge von Kathrin Winzenried fest: André Ruch, bis vor kurzem Bundeshausredaktor und zurzeit Redaktor bei «SRF Reporter», ist das neue Gesicht des Konsum-Magazins, heisst es in einer Mitteilung. Ab Anfang 2024 führt er durch die Sendung, die für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten einsteht.

Der 44-jährige André Ruch arbeitet seit über 20 Jahren im Journalismus. Sein Einstieg war 1996 bei der Berner Zeitung, später besuchte er berufsbegleitend das Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern. Seit 2008 arbeitet er beim Schweizer Fernsehen, zunächst bei der Gesundheitssendung «Puls», dann fünf Jahre als Reporter bei «10 vor 10», bevor er Bern-Korrespondent wurde und ab 2018 bis 2023 als Bundeshausredaktor tätig war. In dieser Zeit wurde er für die «Tagesschau» und «10 vor 10», aber auch für Abstimmungssendungen in zahlreichen Duplexen aus dem Bundeshaus zugeschaltet. André Ruch ist auch Produzent im «Club» und Redaktor bei «SRF Reporter». Neben der Moderation vom «Kassensturz» wird er weiterhin bei «SRF Reporter» tätig bleiben.

«Kassensturz»-Redaktionsleiter Christian Dütschler: «Als erfahrener Journalist wird André Ruch seine Interview-Gäste im Studio mit seiner Hartnäckigkeit fordern. Ich freue mich sehr, dass er den ‹Kassenstur› als unabhängige Stimme der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt und bei Themen wie Konsum, Geld und Arbeit mit kritischem Blick hinschauen wird.»

«Seit 50 Jahren ein journalistisches Gütesiegel»

André Ruch blickt mit Freude auf die neue Aufgabe: «Einer der wichtigsten und prägendsten Sendungen von SRF das Gesicht geben zu dürfen, ist ein Traum-Job. Der ‹Kassenstur› ist seit fast 50 Jahren ein journalistisches Gütesiegel. Mit Klartext und Unbestechlichkeit prägt die Sendung mein journalistisches Selbstverständnis bis heute. Es ist mir eine grosse Ehre, Teil eines Teams zu sein, das dieses Erbe weiterentwickelt und den ‹Kassenstur› auf neue Kanäle führt. Ich freue mich sehr, bald für den ‹Kassenstur› in die Offensive gehen zu dürfen.»

Voraussichtlich ab Anfang 2024 moderiert André Ruch mit Bettina Ramseier den «Kassensturz». Die Sendung feiert im Januar des nächsten Jahres ihr 50. Jubiläum. (pd/wid)