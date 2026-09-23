Blue Sport: Andreas Böni zieht es zum FC Basel

Publiziert am 23.09.2026

Der FC Basel baut seine Führungs- und Kommunikationsstruktur aus. Andreas Böni wird Managing Director der FC Basel Holding AG sowie Chief Communications & Club Media Officer der FC Basel 1893 AG. Er wird zudem Mitglied der Geschäftsleitung, teilt der FCB mit.

Böni soll als Bindeglied zwischen Eigentümern, Geschäftsleitung und Club fungieren und die Kommunikations- sowie Content-Strategie über sämtliche Kanäle weiterentwickeln. Im Zentrum stehen laut Mitteilung eine klare Positionierung, eine stärkere öffentliche Präsenz sowie die Kommunikation gegenüber neuen Anspruchsgruppen.

David Degen, Ursula Rey und Andreas Rey äusserten sich im Namen der FC Basel Holding AG: Böni kenne den Schweizer Fussball, die Medien und die Mechanismen der öffentlichen Kommunikation und bringe journalistische sowie Content-strategische Erfahrung, Führungsstärke und ein grosses Netzwerk mit. Die Holding-Eigentümer sähen in ihm die optimale Ergänzung in der Kommunikation auf strategischer Ebene und eine wichtige Besetzung der Schnittstelle zwischen Eigentümern und operativer Clubführung.

Nach 25 Jahren im Sportjournalismus

Böni tritt sein Amt spätestens am 1. April 2027 an. Bis dahin bleibt er Chefredaktor bei Blue Sport, tritt dort ab sofort jedoch bei Super-League-Themen in den Ausstand. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Sportjournalismus, davon 18 Jahre in Führungsfunktionen. Er arbeitete unter anderem für Sport Bild, war Fussball-Chef und stellvertretender Chefredaktor beim Blick sowie Chefredaktor von Blue Sport. 2025 erschien sein Buch «Mensch Fussballstar», das sich mit Tabus im Fussball befasste.

Böni selbst erklärte, sein Anspruch sei es, den FC Basel kommunikativ noch näher an die Menschen zu bringen, gleichzeitig klare Strukturen zu schaffen und den Club nach innen wie nach aussen überzeugend zu vertreten.

Blue Sport will nun sorgfältig prüfen, wie es weitergeht, und informieren, sobald dies klar ist, wie es auf Anfrage heisst. (pd/spo/cbe)