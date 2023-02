SRF: Andy Müller kehrt zurück

Andy Müller arbeitete sieben Jahre als Videojournalist und Nachrichtenproduzent bei Tele Züri, bevor er 2007 als Korrespondent für die Region Zürich Schaffhausen zu SRF wechselte. Ab 2011 arbeitete er beim News-Magazin «10 vor 10», zuerst als Produzent und Redaktor, ab 2015 als stellvertretender Redaktionsleiter. Im August 2018 wechselte Müller als Redaktor ins Bundeshaus und berichtete während rund vier Jahren über wichtige Geschäfte aus der Bundespolitik.

Mitte 2022 nahm Müller eine neue Herausforderung ausserhalb von SRF an. Er trat in die Geschäftsleitung des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes ein und übernahm die Leitung der Kommunikationsabteilung. Den Wechsel begründete Müller gegenüber persoenlich.com damals so: «Mein Wechsel hat überhaupt nichts mit den vielen, aber notwendigen Veränderungen bei SRF zu tun. Es gefällt mir immer noch ausserordentlich gut hier auf der Bundeshausredaktion. Für mich persönlich bin ich aber zum Schluss gekommen, dass ein Wechsel jetzt, quasi auf dem Höhepunkt meiner Karriere bei SRF, der beste Zeitpunkt ist.»

Nun kehrt der 45-Jährige zu SRF zurück: Ab Sommer 2023 wird Andy Müller wieder Teil der TV-Bundeshausredaktion sein.

Andy Müller sagt laut einer Mitteilung: «Die Kommunikation eines Verbandes zu leiten ist eine lehrreiche Erfahrung. Doch meine Leidenschaft bleibt der unabhängige Journalismus, so wie er von SRF mit hohem Qualitätsanspruch gepflegt wird.»

«Andy Müller ist ein Kenner der Schweizer Politik. Mit ihm kehrt ein ausgezeichneter Journalist mit einem grossen Netzwerk und Erfahrungsschatz zu uns zurück, was mich ausserordentlich freut», so Urs Leuthard, Leiter Bundeshausredaktion. (pd/mj)