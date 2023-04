Radio BeO: Anja Fischer neu im Verwaltungsrat

Swiss Press Award

Hauptpreis geht an Maurine Mercier

Die Ukraine-Korrespondentin des Westschweizer Radios und Fernsehens wird «Swiss Press Journalist of the Year».

Die Ukraine-Korrespondentin des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS wird «Swiss Press Journalist of the Year». Sie ist am Freitag in Bern für ihre Berichterstattung über Kriegsbetroffene ausgezeichnet worden.