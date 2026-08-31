MAZ: Anna Bursian übernimmt Recherche-Leitung

Publiziert am 31.08.2026

Anna Bursian wird neue Studienleiterin Recherche am MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation in Luzern. Zuletzt leitete SRF-Reporter Pascal Biber diese Bereich (persoenlich.com berichtete). «Pascal Biber hat sich entschieden, unser Angebot nicht anzunehmen», teilt Reto Vogt, Chief Product Officer MAZ, auf Anfrage von persoenlich.com mit. Deshalb sei die Stelle neu ausgeschrieben worden.

Bibers Nachfolgerin Bursian hat sich unter dem Pseudonym Lotta Maier mit investigativen Recherchen zu Rechtsextremismus und demokratiefeindlichen Strukturen in Deutschland und der Schweiz einen Namen gemacht. Als freie Journalistin arbeitet sie laut Mitteilung unter anderem für SRF und ARD sowie für kleinere Medien wie tsüri.ch. 2024 hat sie zusammen mit der Journalistin Mirjam Kohler die Rechercheplattform Flimmer.Media mitgegründet.

«Recherchieren ist eine Leidenschaft. Jeden Tag lernt man etwas Neues, und langweilig wird es ganz sicher nie. Diese Begeisterung für investigativen Journalismus möchte ich bei den Studierenden wecken», lässt sich Bursian in der Medienitteilung zitieren.

Am MAZ soll sie den Bereich Recherche fachlich weiterentwickeln, neue Impulse in die Grundausbildung einbringen und zusätzliche Weiterbildungsangebote konzipieren. (pd/nil)