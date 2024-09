MAZ: Drei neue Studienleiter engagiert

Publiziert am 03.09.2024

Das MAZ, das Institut für Journalismus und Kommunikation, stärkt sein Studienleitungsteam: Rudi-Renoir Appoldt übernimmt den Kompetenzbereich «Visuelle Kommunikation», Pascal Biber leitet den Kompetenzbereich «Recherche» und Reto Vogt verantwortet den Bereich «Digital». Das schreibt das MAZ in einer Medienmitteilung.

Rudi-Renoir Appoldt ist Art Director und Editorial Designer. Er bringt langjährige Erfahrung in der Kommunikationsbranche und im Journalismus mit. Appoldt war für verschiedene Publikationen von Ringier und Axel Springer Schweiz AG tätig. Als Studienleiter Visuelle Kommunikation wird er am MAZ ab September die Fachinhalte Bildredaktion, Infografik und Video verantworten, darunter das CAS Visuelle Kommunikation sowie diverse Kompakt- und Einzelkurse.

Pascal Biber ist Produzent und Reporter bei der Rundschau des Schweizer Fernsehen SRF. Er wird am MAZ ab Oktober den Kompetenzbereich «Recherche» leiten. Mit seiner langjährigen journalistischen Erfahrung in verschiedenen Funktionen beim SRF bringe er viel Expertise in diesem Kompetenzbereich mit, schreibt das MAZ. Biber wird weiterhin in einem Teilzeitpensum bei der «Rundschau» arbeiten.

Reto Vogt arbeitete in den letzten drei Jahren als Chefredaktor des Magazins Inside IT. Ende September wird er die Leitung abgebe (persoenlich.com berichtete). Vogt hat selbst die journalistische Grundausbildung am MAZ absolviert. Ab Oktober wird er neu Studienleiter Digital. Er verfüge über umfassende Erfahrung im Journalismus und bringe einen breiten Erfahrungshorizont in den Fachgebieten Digitale Kommunikation, Künstliche Intelligenz und Journalismus mit, teilt das MAZ mit. (pd/nil)