Medienart: Annabelle erhält Co-Leiterinnen Digital

Vanja Kadic und Marie Hettich leiten gemeinsam Annabelle Digital. Die beiden Journalistinnen wurden im Juni 2020 als Online-Redaktorinnen eingestellt und wirkten 2021 beim Relaunch von Annabelle Digital mit, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Zu den Verantwortungsbereichen von Vanja Kadic und Marie Hettich gehören die Website, alle Social-Media-Kanäle und die Newsletter von Annabelle. Neue Formate und Kanäle sind in Planung.

«Wir freuen uns riesig, dass sich Chefredaktorin Barbara Loop sowie der Verlag Medienart auf unseren Vorschlag, Annabelle Digital gemeinsam zu leiten, eingelassen haben», werden die Journalistinnen zitiert. «Wir sind davon überzeugt: Co-Leitungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Work-Life-Balance sowie der mentalen Gesundheit von Arbeitnehmer:innen. Gemeinsam wollen wir Annabelle Digital weiterentwickeln und mit neuen Ideen und Formaten vorantreiben – wir freuen uns auf alles, was kommt.»

Chefredaktorin Barbara Loop ergänzt: «Nach dem gelungenen Relaunch des Magazins und der Website gilt es nun, die publizistische Digitalstrategie zu schärfen, neue digitale Produkte zu entwickeln und Annabelle für unsere Leser:innen so noch umfassender erlebbar zu machen.»

Vanja Kadic war von 2015 bis 2020 als People-Redaktorin für die Blick-Gruppe tätig. Für Blick.ch war sie unter anderem als News-Redaktorin in Los Angeles stationiert, co-moderierte und produzierte den Popkultur-Podcast «Popcast» und schrieb eine wöchentliche Streaming-Kolumne, die im Blick am Abend erschien. 2015 schloss Kadic die Ringier Journalistenschule ab, zuvor arbeitete sie für Titel wie 20 Minuten Friday, Gala oder Faces. Sie hat ein Certificate of Advanced Studies in Dokumentarfilm. Bei Annabelle widmet sich die 32-Jährige vor allem Themen aus Gesellschaft und Kultur.

Marie Hettich ist in Baden-Württemberg geboren und hat Germanistik und Soziologie studiert. Nach mehreren journalistischen Praktika und langjähriger freier Mitarbeit bei verschiedenen Titeln in Deutschland arbeitete sie 2014 bis 2020 in Zürich bei 20 Minuten Friday, wo sie als Redaktorin und später auch als Online-Blattmacherin die Lancierung der Website mitprägte. 2017 nahm sie am ersten feministischen Lehrgang der Feministischen Fakultät teil; 2019 entwickelte sie das YouTube-Format «Hoi». Die 35-Jährige ist Mutter eines zweijährigen Kindes. Sowohl Marie Hettich als auch Vanja Kadic leben in Zürich.

Das Digitalteam, weiter bestehend aus Redaktorin Sandra Huwiler und Editor-at-large Jacqueline Krause-Blouin, bekam im Juli 2023 ausserdem Zuwachs von Social Media Editor und Videoproduzentin Vanessa Vodermayer. (pd/cbe)