Nau.ch: Annina Häusli neu in der Redaktionsleitung

Er kürzlich übernahm Annina Häusli die Leitung der Nau.ch-Academy. Per 1. Januar 2022 wird die 28-Jährige in die Redaktionsleitung befördert, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Das Newsportal Nau.ch lege seit der Lancierung im Oktober 2017 grossen Wert darauf, den Frauenteil in Führungspositionen mindestens ausgeglichen zu halten, heisst es weiter. Die Leitung der beiden Ressorts News und People seien sogar vollumfänglich in Frauenhand. Mit der Beförderung von Annina Häusli liege die Frauenquote bei dem achtköpfigen Redaktionsleitungs-Team des Online Newsportals bei 50 Prozent.

Durch die Ernennung von Annina Häusli in die Redaktionsleitung wird zudem der Bereich Aus- und Weiterbildung aufgewertet. Mit Antun Boskovic ist die Redaktionsleitung zudem seit Oktober 2021 mit einer Personalvertretung besetzt. (pd/wid)