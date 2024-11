Publiziert am 22.11.2024

Die ehemalige «Magazin»-Redaktorin Anuschka Roshani hat vor dem Zürcher Arbeitsgericht einen Teilsieg errungen. Das Gericht hob die Kündigung Roshanis auf. Die Redaktorin hatte ihrem Vorgesetzten sexuelle Belästigung und Mobbing vorgeworfen.



Abgewiesen hat das Gericht hingegen Roshanis Begehren um Feststellung von Rechtsverletzungen sowie ein Genugtuungsbegehren, wie das zuständige Bezirksgericht Zürich am Freitag mitteilte.



Die langjährige Magazin-Redaktorin erhob in einer innerbetrieblichen Beschwerde schwere Vorwürfe gegen ihren Vorgesetzten. Er soll sie systematisch sexuell belästigt, diskriminiert und gemobbt haben (persoenlich.com berichtete). Das Magazin gehört zu dem in Zürich ansässigen Verlag Tamedia. Im September 2022 erhielt Roshani die Kündigung.



Der Entscheid des Arbeitsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Er

kann beim Obergericht des Kantons Zürich angefochten werden. (sda/wid)