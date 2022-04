SRG-Ombudsstelle: «Arena»-Sendung mit Aeschi war sachgerecht

In der «Arena» vom 18. März 2022 wurde SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi mit einer umstrittenen Aussage aus dem Parlament konfrontiert (persoenlich.com berichtete). Daraufhin gab es zahlreiche Beanstandungen bei der Ombudsstelle (persoenlich.com berichtete). Das Gremium hat diese laut dem am Dienstag veröffentlichten Schlussbericht alle abgelehnt. Die Sendung habe die Sachgerechtigkeit nicht verletzt, so das Urteil.

Bei den Beanstandungen ging es vor allem um das konfrontative Gespräch zwischen SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi und Moderator Sandro Brotz zu einer umstrittenen Aussage des Nationalrats im Parlament.

Im Schlussbericht hält die Ombudsstelle explizit fest, dass es richtig war, Thomas Aeschi in der Sendung mit besagter Aussage zu konfrontieren. Auch die Wahl des konfrontativen 1:1-Gesprächs, in dem der Moderator jeweils die Gegenseite einnimmt, wurde gutgeheissen. Thomas Aeschi habe in dieses Gespräch eingewilligt und habe auch gewusst, was auf ihn zukomme. Und es sei im Kontext des Gesprächs und der getroffenen Abklärungen auch nachvollziehbar, dass Moderator Sandro Brotz die umstrittene Aussage von Thomas Aeschi als «rassistisch» bezeichnete.

Die Ombudsstelle kommt aber auch zum Schluss, dass das von Sandro Brotz vorgetragene Fazit zu abschliessend war und dass dabei die Argumente von Thomas Aeschi zu wenig berücksichtigt wurden. Die «Arena»-Redaktion räumte bereits in der Stellungnahme gegenüber der Ombudsstelle ein, dass das Wortgefecht intensiv war und Sandro Brotz den Ausführungen von Thomas Aeschi an gewissen Stellen mehr Raum hätte lassen sollen. Dazu stehe die Redaktion auch selbstkritisch nach der Veröffentlichung des Schlussberichts, heisst es in der SRF-Mitteilung. Sandro Brotz habe aber Thomas Aeschi nie verurteilt, sondern sich auf das klare Statement der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, also einem Gremium von Fachexpertinnen und Fachexperten, bezogen.

Die Ombudsstelle kommt abschliessend zum Schluss, dass sich das Publikum insgesamt eine eigene Meinung habe bilden können und die Sachgerechtigkeit darum auch nicht verletzt worden sei. Für SRF sei die Ablehnung sämtlicher Beanstandungen insgesamt eine «Bestätigung für die Arbeit der Arena-Redaktion, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/wid)