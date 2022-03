SRF: Brotz wird für Aeschi-Kreuzverhör kritisiert

Nach der «Arena»-Ausgabe vom Freitag steht Moderator Sandro Brotz im Zentrum mehrerer kritischer Artikel. Auslöser war die Teilnahme von SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi – respektive das Kreuzverhör von Brotz. Aeschi sorgte letzten Mittwoch im Nationalrat mit einer Aussage für Aufsehen: «Es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen.» Grünen-Fraktionspräsidentin Aline Trede verzichtete in der Folge auf den geplanten Auftritt in der «Arena». In der Sendung werde Rassisten eine Bühne geboten (persoenlich.com berichtete).

Brotz sprach Aeschi in der Sendung auf die Aussagen im Parlament an – «im Ton eines Oberlehrers» und «mit bebender Brust», wie Michèle Binswanger in einem am Dienstag im Tages-Anzeiger erschienen Meinungsartikel unter dem Titel «Moderator auf Abwegen» schrieb. «Brotz konnte der Versuchung des eigenen ‹virtue signalling› nicht widerstehen; deshalb vertwitterte er den Ausschnitt mit seiner Standpauke am nächsten Tag auch stolz», so Binswanger.

Wir bieten in der #SRFArena keine Plattform für #Rassismus. Journalismus bedeutet, die Dinge klar beim Namen zu nennen. ^red @SRF pic.twitter.com/krcx5cHZ9t — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 19, 2022



Unfreiwillig habe Sandro Brotz mit seinem Auftritt «jedes Anti-SRG-Klischee bestätigt, das auch die anlaufende Halbierungsinitiative befeuern wird: dass SRF nämlich von linken, parteiischen, selbstverliebten und eitlen Gesellen bevölkert werde», schrieb Binswanger weiter.

Brotz reagierte auf Twitter auf die Kritik der Tagi-Journalistin. «Haltung hat nichts mit Meinung zu tun. Wenn eine anerkannte Kommission gegen Rassismus ein Fehlverhalten festhält, dann ist es mein Job, dies dem Publikum offenzulegen», so Brotz.

Haltung hat nichts mit Meinung zu tun. Wenn eine anerkannte Kommission gegen Rassismus ein Fehlverhalten festhält, dann ist es mein Job, dies dem Publikum offenzulegen. Und den Betroffenen zu konfrontieren. Du hast mich für ein Porträt angefragt. Ich habe 24h nicht reagiert. 2/3 — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 21, 2022



Weiter kritisierte Brotz Binswangers Arbeitsweise. Ihr Artikel habe «nichts mehr mit Journalismus zu tun».

Dann hast du deinen Text rausgehauen. Ohne mit mir zu reden. Ich kann damit umgehen. Bin mir deine „Recherche“ im #Weltwoche-Stil gewohnt. Du magst finden: Brotz teilt aus, dann muss er auch einstecken. Fair enough. Nur hat das nichts mehr mit Journalismus zu tun. #fairplay 3/3 — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 21, 2022



Rückendeckung erhielt Brotz von seinem Chef, TV-Chefredaktor Tristan Brenn. «Rassismus benennen ist keine Frage von Parteilichkeit. Haltung zeigen gehört zur Aufgabe und zum Selbstverständnis von öffentlichen Medien», so Brenn am Dienstag auf Twitter. Brotz wehre sich zurecht:

Rassismus benennen ist keine Frage von Parteilichkeit. Haltung zeigen gehört zur Aufgabe und zum Selbstverständnis von öffentlichen Medien - auch bei #SRF. Kollege @SandroBrotz wehrt sich zurecht. #ServicePublic https://t.co/6OMP6F4PAJ — Tristan Brenn (@brenntr) March 22, 2022



Bereits in der SonntagsZeitung erschien ein kritischer Kommentar zur «Arena»-Ausgabe vom Sonntag. «Brotz hat auf billige Weise Quote gebolzt», schrieb Autor Denis von Burg. Auch diesen Vorwurf konterte Brotz auf Twitter. Keine Sendung werde nach Quote ausgerichtet, zudem sei Aeschi bereits vor seiner Aussage im Nationalrat eingeladen gewesen, so der Moderator.

3. waren SVP-Präsident #Chiesa und weitere Präsidiumsmitglieder verhindert - #Aeschi war als Fraktionschef die Vertretung. 4. war dieser schon eingeladen, bevor er seine Aussage im Nationalrat machte. Ein Anruf hätte genügt, um das zu klären. ^bro #fairplay 2/2 @SRF — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 20, 2022



Unkommentiert blieb hingegen ein Onlineartikel auf weltwoche.ch. «Sandro Brotz hat sich schon mehrfach und zusehends ungeniert als notorischer SVP-Hasser geoutet», so Weltwoche-Journalist Alex Baur. Brotz habe sich schon lange als unbefangener Schiedsrichter in der «Arena» disqualifiziert. «Doch bei diesem Exzess geht es um mehr als Parteilichkeit: Sandro Brotz stellt sein Ego über seinen Auftrag.»

Auch Katharina Fontana fand in einem Kommentar in der NZZ kritische Worte an die Adresse von Sandro Brotz, der als «eine Art Chefankläger» aufgetreten sei. «Das öffentlichrechtliche Fernsehen scheint neuerdings auch ein Tribunal zu sein», so Fontana.

Sandro Brotz war am Dienstag aus Zeitgründen nicht für eine ausführliche Stellungnahme erreichbar. (cbe)