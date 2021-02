Blick TV

Armando Flüeler wird Videoredaktor

«Bewegtbild hat mich schon immer fasziniert», so der Radio-Argovia-Moderator. Er startet am 1. April.

«Für mich ist es wichtig, dass ich mich immer weiterentwickle. Egal, in welche Richtung sich die Medienbranche in der Zukunft bewegt, ich bin darauf vorbereitet», so Armando Flüeler. (Bild: zVg.)