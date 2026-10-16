Wissenschaftsjournalismus: Arnaud Robert erhält europäische Auszeichnung

Publiziert am 16.10.2026

Nach dem Titel «Schweizer Journalist des Jahres» ist Arnaud Robert auch «European Science Journalist of the Year 2026». Die European Federation for Science Journalism (EFSJ) hat den Schweizer Journalisten am Mittwoch in Hannover mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Er konnte an der Preisverleihung nicht teilnehmen, die Auszeichnung wurde in seiner Abwesenheit überreicht.

Roberts Podcast «Mon corps électrique» des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS bildet die Grundlage der Ehrung. Darin begleitet der Journalist aus eigener Erfahrung ein klinisches Experiment, mit dem sein eigener, von einer Tetraplegie betroffener Körper behandelt werden soll. Für diese Arbeit war Robert bereits im April zum Schweizer Journalisten des Jahres gekürt worden.

Die Jury bezeichnete sein Portfolio als herausragend. Es gehe weit über das hinaus, was Wissenschaftsjournalismus üblicherweise leisten könne, und schöpfe aus persönlicher Erfahrung. Die Arbeit zeige zudem eine Wissenschaft, die einer «Ökonomie der Aufmerksamkeit» ausgesetzt sei und Menschen, denen sie dienen wolle, zu Statisten machen könne.

Robert ist Journalist, Filmemacher und Autor. Seine Arbeiten erschienen unter anderem in National Geographic, Le Monde und Le Temps sowie bei RTS. 2020 erhielt er einen Swiss Press Award für seine Recherche zur weltweiten «Toilettenrevolution».

Der Preis zeichnet Exzellenz und Innovation im Wissenschaftsjournalismus in Europa aus. Der Sieger erhält 2000 Euro. (pd/spo)