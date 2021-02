Tabubruch

Bundesanwaltschaft wird wegen Interview aktiv

Moritz Leuenberger hatte der NZZ am Sonntag gesagt, die Schweiz habe bei Geiselnahmen Lösegelder bezahlt.

Die Bundesanwaltschaft erwägt, gegen Moritz Leuenberger eine Untersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung einzuleiten. Der Alt-Bundesrat hatte in einem Interview in der NZZ am Sonntag gesagt, die Schweiz habe bei Geiselnahmen Lösegelder bezahlt.