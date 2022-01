Drei Monate nach der Lancierung von ElleXX künden die Gründerinnen der Finanzmedienplattform für Frauen eine weitere Neuerung an. Ausgewählte Artikel und Interviews sind ab sofort auch auf Englisch zu lesen. Auch die Inhalte in der Close-the-Gaps-Sektion sowie die Produkteseiten wurden übersetzt.

«Wir erhoffen uns so, auch nicht deutschsprachige Leserinnen und Leser anzusprechen», erklärt ElleXX-COO und Mitgründerin Nadine Jürgensen auf Anfrage. Zudem könnte so auch die Expats-Community in der Schweiz erreicht werden, um ihnen das hiesige System näherzubringen.

Verantwortlich für den Aufbau der englischsprachigen Website von ElleXX ist Larisa Topalo, Beraterin für digitale Kommunikation und Social Media. Sie ist bekannt als Gründerin des Expat-Blogs «Just moved to Switzerland», der über 50'000 Followerinnen und Follower erreicht. Im letzten Jahr wurde sie an den Swiss Incluencer Awards in der Kategorie Travel ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). Topalo arbeitete zuvor als Kommunikationsexpertin in verschiedenen Branchen, darunter auch im Finanzdienstleistungsbereich. (wid)