M Le Média: Avatar moderiert auf Westschweizer TV-Sender

Seit dem 3. April ist auf dem Westschweizer Privatsender M Le Média ein Avatar namens Jade zu sehen. Was das Publikum dort als Wettermoderatorin sieht, ist kein Mensch, sondern künstliche Intelligenz. Dies berichtet die Schweiz am Wochenende. Zuerst hatte am Donnerstag die Westschweizer Ausgabe von 20 Minuten darüber berichtet.

Der Einsatz der Avatar-Moderatorin sei «integraler Bestandteil» der Strategie, ein Medium zu schaffen, das auf neuen Technologien basiere und mit seiner Zeit Schritt halte, schreibt Generaldirektor Philippe Morax auf dem Onlineportal von M Le Média. Morax hatte den Fernseh- und Radiokanal erst im letzten Oktober lanciert.

Um zu verhindern, dass Falschinformationen verbreitet werden, überprüfe die Redaktion alle Inhalte, sagt Mediensprecherin Sophie Onkelinx gegenüber der Schweiz am Wochenende. Und: «Selbstverständlich gehen wir mit diesen Werkzeugen mit der nötigen Wachsamkeit um, insbesondere wenn es um die Informationsquellen geht.»

Beim SRF kommen solche Avatare «aktuell nicht ein», sagt das Medienhaus gegenüber der Schweiz am Wochenende. Als Medienhaus mit einem öffentlichen Auftrag seien Glaubwürdigkeit und Transparenz zentral. Sie würden ausschliesslich zu Ausbildungszwecken und für die Sensibilisierung im Umgang mit künstlicher Intelligenz genutzt. (wid)