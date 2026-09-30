Sternstunde Philosophie: Barbara Bleisch gibt Moderation ab

Publiziert am 30.09.2026

Barbara Bleisch gibt per 2027 die Moderation der Fernsehsendung «Sternstunde Philosophie» auf SRF ab. Wie SRF mitteilt, geschieht dies auf ihren eigenen Wunsch. Bleisch fokussiert sich künftig auf den SRF-Podcast «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42».

Die Philosophin moderiert die Sendung seit 16 Jahren. «Es drängt mich nach Neuland», wird sie in der Mitteilung zitiert. Im Podcast wolle sie philosophische Themen noch alltagsnaher erzählen. Zudem erhoffe sie sich mehr Zeit, um Bücher zu schreiben und andere Projekte zu verfolgen. Mehr Details zu Bleischs Rochade will SRF im Dezember kommunizieren.

Neu zum Team stösst Michael Räber. Der 1980 geborene Philosoph studierte an der Universität Zürich und promovierte dort. 2026 habilitierte er sich an der Universität Luzern. Er lehrte und forschte an den Universitäten Zürich, St. Gallen und Luzern. Neben der Moderation der «Sternstunde Philosophie» soll er für weitere TV-, Radio- und Onlineformate philosophische Inhalte beisteuern.

Seine erste Sendung führt er mit der Philosophin und Astrophysikerin Sibylle Anderl zur Frage, was verloren geht, wenn Maschinen, Apps und künstliche Intelligenz den Menschen immer mehr Mühe abnehmen. Sie wird am 18. Oktober ausgestrahlt und ist danach auf Play SRF abrufbar.

Die Schweizer Philosophin Catherine Newmark übernimmt im ersten Halbjahr 2027 die Mutterschaftsvertretung von Olivia Röllin. Ihre erste Sendung ist für Januar geplant. Weiterhin zum Moderationsteam gehört der Philosoph Wolfram Eilenberger. (pd/spo)