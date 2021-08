20 Minuten: Barbara Lanz neu in der Redaktionsleitung

Barbara Lanz, seit 1. Januar 2021 Leiterin Newsdesk bei 20 Minuten, nimmt – zusätzlich zu ihren Funktionen als Leiterin Newsdesk und Blattmacherin – per sofort Einsitz in die Redaktionsleitung von 20 Minuten. Sie zeichnet künftig für die Koordination von laufenden IT-Projekten sowie die inhaltliche Weiterentwicklung verantwortlich und ist zudem im Beirat des Social Responsibility Boards. Barbara Lanz folgt auf Daniel Waldmeier und Sandro Spaeth, die beide im April 2021 in die Chefredaktion aufgenommen wurden (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, dass wir mit Barbara Lanz eine hochkompetente und engagierte Journalistin für unsere Redaktionsleitung gewinnen konnten und ich wünsche ihr für die neuen Aufgaben viel Erfolg», wird Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, in einer Mitteilung zitiert.

Lanz verfüge «über langjährige und vielfältige Erfahrung im Journalismus». Von 2001 bis 2006 moderierte sie verschiedene Sendungen auf Radio Munot, bevor sie 2007 zur Pendlerzeitung News stiess. 2009 wechselte sie zur Schweizer Illustrierten, wo sie für den Auf- und Ausbau der Onlinepräsenz verantwortlich war. Zuletzt war Barbara Lanz, die über einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation der ZHAW verfügt, während über drei Jahren als Blattmacherin für Print und Online bei 20 Minuten im Einsatz. Sie doziert am MAZ in Luzern «Schreiben fürs Web». (pd/cbe)