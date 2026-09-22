Publiziert am 22.09.2026

Blue Sport zeigt künftig regelmässig Spiele der Basketball-EuroLeague im Free-TV – nach dem SuperCup in Abu Dhabi am vergangenen Wochenende startet am 24. September die Saison 2026/27 mit 20 Teams.

Während der Saison wird jeweils donnerstags ein ausgewähltes Topspiel live zur Prime-Time auf Blue Zoom (D+F) gezeigt, mit englischem Originalkommentar. In der entscheidenden Saisonphase mit Play-in, Playoffs und Final Four werden sämtliche Partien live übertragen. Mit dabei sind zahlreiche Schwergewichte des europäischen Basketballs, darunter Real Madrid, FC Barcelona, Fenerbahçe Istanbul und Roter Stern Belgrad. Titelverteidiger Olympiakos Piräus geht ebenfalls an den Start.

«Die EuroLeague ist die Königsklasse des europäischen Basketballs: grosse Traditionsklubs, volle Hallen, leidenschaftliche Fans und Sport auf höchstem Niveau», wird Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG, in einer Mitteilung zitiert. Man wolle den Premium-Wettbewerb neu in die Schweiz bringen und damit auch eine junge Zielgruppe ansprechen.

Mit der EuroLeague erweitert Blue Sport sein Portfolio um internationalen Spitzenbasketball und verschafft der hierzulande wachsenden Disziplin einen festen Platz im Programm. (pd/cbe)