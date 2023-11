Meier + Cie AG: Beat Rechsteiner gibt die Geschäftsführung ab

Noch bis Ende Mai 2024 nimmt Beat Rechsteiner seine Aufgabe in Schaffhausen wahr und gestaltet bis dahin den Übergang an der Unternehmensspitze mit. Auch werde er bis dann noch wichtige Projekte weiter vorantreiben, teilt der Verlag Meier & Cie in einem Communiqué mit. Rechsteiner habe auf eigenen Wunsch eine neue Herausforderung bei einem Zürcher Unternehmen angenommen, heisst es weiter.

Veränderungen angestossen und umgesetzt

Beat Rechsteiner hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren massgeblich mitgeprägt und

neben dem operativen Tagesgeschäft wichtige Veränderungsprozesse angestossen und umgesetzt. Insbesondere war und ist er treibende Kraft hinter dem digitalen Wandel, den die Meier + Cie AG vollzieht. So ist es unter seiner Führung gelungen, das Online-Angebot massgeblich auszubauen und die Anzahl Digitalabonnenten der Schaffhauser Nachrichten erheblich zu steigern.

Trotz Corona-Krise und dem sich zuspitzenden Medienwandel hat die Meier + Cie AG stets schwarze Zahlen geschrieben und die Eigenkapitalisierung verbessert, schreibt der Verlag.

Er soll in den Verwaltungsrat gewählt werden

«Professionalität, Orientierung an der Sache und Empathie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Führungsstil von Beat Rechsteiner in seiner Zeit als CEO ausgezeichnet», wird Verwaltungsratspräsident Marcel Kohler zitiert. Beat Rechsteiner bleibt der Meier + Cie AG auf strategischer Ebene erhalten: Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung vom 11. April 2024 beantragen, ihn in das Gremium zu wählen. (pd/nil)