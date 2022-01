Tippinpoint.ch: Beat Schmid gründet Onlinemedium

Der langjährige Wirtschafts- und Finanzjournalist Beat Schmid macht sich selbstständig und gründet das Onlineportal Tippinpoint.ch. Ende Monat soll dieses an den Start gehen, wie die CH-Media-Zeitungen berichten. Das neue Onlinemedium fokussiere sich auf die Themen «nachhaltige Finanzanlagen» und «digitale Transformation».

In eigener Sache: Ja, stimmt. Ende Januar geht es los. Wer den Start nicht verpassen will > https://t.co/4cEu0rlzby https://t.co/ZYG2jTODY9 — Beat Schmid (@beatschmid) January 10, 2022



Schmid wechselte am 1. Oktober 2019 als Autor und Blattmacher zu Tamedia (persoenlich.com berichtete). Dort war er laut seinem LinkedIn-Profil bis September 2021 tätig. Zuvor war Schmid stellvertretender Chefredaktor der Schweiz am Wochenende (SaW) und Wirtschaftschef von SaW und az Nordwestschweiz. (cbe)