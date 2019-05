CH Media: Beat Schmid wechselt zu Tamedia

von Christian Beck

Beat Schmid, stellvertretender Chefredaktor der «Schweiz am Wochenende» (SaW) und Wirtschaftschef von SaW und «AZ Nordwestschweiz», wechselt zu Tamedia. Er startet am 1. Oktober, dies nach einer sechsmonatigen Kündigungsfrist. «Beat Schmid kommt als Autor und Blattmacher, wir freuen uns auf ihn», bestätigt Arthur Rutishauser, Chefredaktor der Redaktion Tamedia, Informationen von persoenlich.com. Bei der Redaktion Tamedia werde Schmid für die Tageszeitungen und die «SonntagsZeitung» im Einsatz stehen.

«Ich hatte bei der ‹AZ Nordwestschweiz› eine sehr gute Zeit und ein grossartiges Team. Nach fast neun Jahren freue mich jetzt auf eine neue Herausforderung», sagt Schmid. Vermissen werde er vieles, wie er auf Anfrage sagt. «Ich bin der AZ sehr dankbar für neun spannende Jahre.»

Der heute 50-Jährige startete im November 2010 als Wirtschaftschef beim «Sonntag» – später «Schweiz am Sonntag» und heute «Schweiz am Wochenende» (persoenlich.com berichtete). Ab 2012 wurde er stellvertretender Chefredaktor und Wirtschafschef. «Ab 2017 bin ich zusätzlich zuständig für die gemeinsame Wirtschaftsredaktion der AZ und der SaW», so Schmid.

Für Schmid bedeutet der Wechsel auch eine Rückkehr zu Tamedia. Zwischen 2006 und 2010 war er bereits für die «SonntagsZeitung» tätig, zuletzt als deren Wirtschaftschef. Zuvor hatte er Stationen beim «Blick», «Computerworld» und der Nachrichtenagentur Reuters. Er studierte Sprach-, Literatur- und Übersetzungswissenschaft in Zürich, London, Paris und Johannesburg.