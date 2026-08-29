Hauptstadt: Benedikt Sartorius folgt auf Pascal Sigg

Bei der Hauptstadt gibt es einen Wechsel in der Redaktion: Benedikt Sartorius ersetzt ab November Pascal Sigg. Über den personellen Wechsel informierte das Onlinemagazin seine Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnenten am Freitag.

Sigg war erst im Dezember 2025 von Infosperber zur Hauptstadt gestossen, wo er als Reporter unter anderem mit Recherchen zu PFAS im Trinkwasser des Kantons Bern auf sich aufmerksam machte. Gegenüber persoenlich.com sagt der 43-Jährige zu seinem Abgang: «Die räumliche Distanz war zu gross, um Lokaljournalismus und Familienleben zufriedenstellend zu kombinieren.» Seine berufliche Zukunft sei noch offen, er werde aber wieder vermehrt freiberuflich arbeiten.

«Grosse Lust, mehr zu schreiben»

Der 42-jährige Sartorius arbeitet aktuell noch bei Tamedia. Nachdem er von 2018 bis 2020 als Musikredaktor bei Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung gearbeitet hatte, übernahm er 2020 die Leitung der 12-App. Als das Angebot Ende 2024 eingestellt wurde, wechselte er ins Team Syndication & Translation, wo er noch bis Ende Oktober arbeitet.

Auf die Frage, was für den Wechsel den Ausschlag gegeben habe, sagt Sartorius gegenüber persoenlich.com: «Ich habe nach einer Zeit, in denen ich vor allem als Textproduzent gearbeitet habe, wieder grosse Lust, mehr zu schreiben – nicht nur in eigenen Formaten wie den Popletter ‹Listen Up!› oder der Website Splatz.space, sondern hauptberuflich.» Dass er dies künftig bei einem unabhängigen Lokalmedium tun könne, freue ihn umso mehr.

Zu seiner langjährigen Tamedia-Zeit sagt er: «Ich bin kein Nostalgiker, deshalb freue ich mich jetzt einfach aufs Arbeiten in weit kleineren Strukturen auf einer Redaktion, die ich mit dem Velo in fünf Minuten erreichen kann.» Begonnen hatte Sartorius 2007 als Onlineredaktor beim Berner Bund, war später bei der Integration ins damalige «Newsnetz» dabei und machte zwischenzeitlich auch Vertretungen beim Züritipp als Musikredaktor.

Die Hauptstadt will künftig verstärkt Kultur und Stadtleben in und um Bern beleuchten. Mit Sartorius holt sich die Redaktion dafür einen Journalisten mit langjähriger kulturjournalistischer Erfahrung ins Team.