Publiziert am 29.04.2024

Das Gesprächsformat berichtet über Themen, die in den jeweiligen Sprachregionen zu reden geben. Die Sendung biete damit ein in der Deutschschweiz einzigartiges Angebot und leistet einen wichtigen Beitrag zum Service public der SRG, schreibt Schweizer Radio und Fernsehen in einer Medienmitteilung.

In jeder Sendung sind zwei Korrespondentinnen oder Korrespondenten zu Gast und ordnen die Ereignisse in ihrer Region ein. Sie erzählen von prägenden Menschen und vermitteln dadurch die Eigenheiten ihrer Sprachregion. Nebst aktuellen Themen werden auch skurrile, überraschende oder für die Deutschschweiz bisher verborgene Geschichten erzählt.

Am Freitag, 3. Mai 2024, ist erstmals ein Korrespondent der rätoromanischen Schweiz zu Gast. Dabei werden die wochenaktuellen Themen der rätoromanischen und der Westschweiz besprochen. (pd/nil)