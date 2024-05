Kompakter bietet wohl kaum jemand einen so facettenreichen Einblick ins aktuelle Weltgeschehen wie das «True Story Festival»: Ob zur Lage in Libanon, zum Goldrausch im Sudan oder zum Kautschukanbau in Indonesien treten Reporterinnen und Reporter aus den jeweiligen Ländern auf und berichten über ihre Recherchen. Auf dem Programm der dritten Ausgabe dieses Journalismus-Festivals stehen 45 Veranstaltungen, die am kommenden Wochenende in neun verschiedenen Lokalitäten in der Stadt Bern stattfinden. Organisiert und präsentiert wird das «True Story Festival» vom Magazin Reportagen (siehe Interview mit Chefredaktor Daniel Puntas Bernet).

Nach 2019 und 2023 findet der Anlass in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Nach einem fulminanten Start, als der Anlass noch Reportagen-Festival hiess, folgte eine Corona-bedingte Pause. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Neustart in reduziertem Umfang. Und 2024 ist man wieder zurück auf dem Niveau von 2019. Neben ihrer Präsenz an den Publikumsversanstaltungen besuchen die Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt Gymnasialklassen im Kanton Bern und diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Arbeit.

Während die Veranstaltungen am kommenden Samstag und Sonntag stattfinden, wird bereits am Freitag im Berner Kursaal der «True Story Award» verleiht. Mit diesem Journalismuspreis werden Arbeiten honoriert, die sich durch die Tiefe der Recherche, die Qualität des Journalismus und der gesellschaftlichen Relevanz auszeichnen, wie die Organisatoren schreiben. Für den diesjährigen Preis wurden 942 Artikel aus 101 Ländern in 18 verschiedenen Sprachen eingereicht. 36 Arbeiten daraus hat eine Jury für den «True Story Award» nominiert, darunter auch zwei Texte aus der Schweiz, so die Geschichte eines trans Kindes und seiner Familie von Naomi Gregoris aus dem Magazin von Tamedia und die Reportage aus der NZZ von Andreas Babst über das Hotel «Intercontinental» in Kabul, das jetzt die Taliban betreiben. Im vergangenen Jahr gewann eine Reportage aus Russland den Hauptpreis. Der Italiener Marzio G. Mian beschrieb die Risiken schwimmender Atomkraftwerke in der russischen Arktis.



Da die Nominierten für die Preisverleihung sowieso nach Bern eingeladen werden, bot es sich an, ihre Anwesenheit für das Festival zu nutzen. Initiiert haben Preis und Festival Daniel Puntas Bernet und seine Frau Rocío Puntas Bernet mit dem Magazin Reportagen, das sie vor 13 Jahren gegründet haben.