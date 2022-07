Hauptstadt: Berner Onlinemedium erscheint auf Papier

Das Berner Onlinemedium Hauptstadt gibt es für eine Ausgabe auf Papier. In diesen Tagen erhalten die Abonnentinnen und Abonnenten «Hauptstadt zum Mitnehmen» in ihren Briefkästen. Ausserdem liege die gedruckte Ausgabe auch in zahlreichen Cafés, Restaurants, Buchhandlungen und Bibliotheken auf, wie es in einem Newsletter heisst.

Die Papierausgabe sei «ein kleines Ferien-Geschenk für alle, die uns bis jetzt unterstützt haben und an uns glauben». Ab Samstag mache die Hauptstadt-Redaktion drei Wochen Betriebsferien – bis am 8. August werde nichts publiziert. «Die erste gedruckte Hauptstadt hat für uns aber auch einen symbolischen Wert. Sie zeigt, dass wir einen Schritt weiter sind auf dem Weg, unser Profil und unsere Identität zu finden», heisst es im Newsletter weiter.

Das Onlinemedium Hauptstadt publizerte am 7. März zum ersten Mal (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)